Porsche 911 Turbo (2019): Vorschau — 28.09.2017 600 PS im Porsche 911 Turbo S Porsche arbeitet an der neuen Generation des 911. Das Topmodell 911 Turbo S dürfte ab 2019 über 600 PS leisten. AUTO BILD hat erste Infos!



So könnte die neue Generation des 911 von hinten aussehen. Neu ist das durchgängige Leuchtband.

AUTO

911 Turbo S mit über 600 PS



technisch

Autor: Jan Götze

Fotos: Porsche / LEAK

Nach 991 kommt 992. Porsche arbeitet schon an der Neuauflage des 911, die 2019 kommen soll! Voraussichtlich noch im gleichen Jahr könnte Porsche die Allzweckwaffe 911 Turbo hinterherschieben. Passend hierzu hat derBILD-Zeichner eine Illustration entworfen. Die optischen Unterschiede zur aktuellen Generation 991.2 sind deutlich erkennbar. So schließt die vordere Haube gerade mit der ebenfalls begradigten Frontschürze ab. Die Frontkotflügel werden größer und umschließen die Scheinwerfer . Besonders auffällig beim Turbo ist der horizontale Luftschlitz in der vorderen Haube. XXL-Lufteinlässe in der Frontschürze, die doppelten Tagfahrlichter und die ausfahrbare Spoilerlippe bekommt nur der Turbo. Insgesamt wächst der vermutlich 992 genannte Elfer weiter in die Breite. Typisch Turbo sind seit jeher die breiten Backen inklusive Lufteinlässen hinter den Türen.Im Profil fallen neben den neuen Felgen vor allem die Türgriffe auf: Die bekannten Bügelgriffe werden offensichtlich durch Klappgriffe ersetzt. Die Rückleuchten der Serienversion sind besonders schmal und erinnern mit dem durchgängigen Leuchtband an eine Mischung aus der Studie Mission E und dem aktuellen Panamera . Doch nicht nur optisch, sondern auchändert sich beim Porsche 911 Turbo einiges. So könnte die Sportwagenikone mit der achten Generation erstmals auf ein volldigitales Cockpit setzen. Womöglich bedient sich Porsche bei Audi und bringt das Virtual Cockpit im 911. Da der Turbo seit jeher auf einen aufgeladenen Motor setzt, wird es auch bei der neuen Generation keine grundlegende Neuerung beim Antrieb geben. Voraussichtlich wird Porsche weiterhin einen 911 Turbo und einen 911 Turbo S anbieten. Das Topmodell sollte in der neuesten Ausbaustufe über 600 PS leisten (bisher 580 PS). Damit dürfte Porsche der 2,5 Sekunden-Marke auf 100 km/h mächtig nah kommen – Allradantrieb ist beim Porsche Turbo natürlich Ehrensache. Da der aktuelle Porsche 911 Turbo S bei über 205.000 Euro startet, dürfte das neue Modell preislich noch mal eine Schippe drauflegen.