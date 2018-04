Porsche 911 Turbo: Gebrauchtwagen-Test

eben Sie's zu: Auch Sie hätten gern einen 911 in der Garage (wenn Sie sich nicht schon längst einen gesichert haben). Als Belohnung für ein hartes Arbeitsleben, als Statussymbol oder auch ganz emotionslos als Geldanlage. Denn ein Elfer reift vom Neuwagen quasi direkt zum Klassiker, und scheint das Stadium, das man mit dem etwas muffigen Begriff "Gebrauchtwagen" assoziiert, einfach zu überspringen. Deshalb ist ein 911 nie billig, egal welches Baujahr oder welcher Motor . Es wird also teuer in unserer Bildergalerie, sehr teuer sogar. Weil sich unsere Kaufberatung nämlich nicht auf die Carrera-Modelle, sondern auf die Turbo-Typen bezieht. Von Ausnahmen abgesehen, erfordern sie zwar ein höheres Investitionsvolumen, bieten dafür aber auch noch mehr Fahrspaß. Porsche und der Turbolader, diese Liaison nimmt ihren Anfang im Jahr 1971 mit dem Rennwagen 917, 1974 fährt der erste 911 Turbo im Straßenverkehr

Porsche 930 Turbo: Zu seiner Zeit war dieser Heckflügel ein echtes Brett. Er signalisierte schon von Weitem: "Junge, versuch's gar nicht erst!"

Technische Daten Porsche 930 Turbo Porsche 964 Turbo S Porsche 993 Turbo WLS II Porsche 996 Turbo S Porsche 997 GT2 RS Motor / Kühlung B6, Turbo / Luft B6, Turbo / Luft B6, Biturbo / Luft B6, Biturbo / Wasser B6, Biturbo / Wasser Hubraum 2993 cm3 3299 cm3 3600 cm3 3600 cm3 3600 cm3 kW (PS) bei 1/min 191 (260) / 5500 280 (381) / 5750 331 (450) / 6000 331 (450) / 5700 456 (620) / 6500 Nm bei 1/min 343 / 4000 490 / 4800 585 / 4500 620 / 3500 700 / 2250 Getriebe / Antrieb 4-Gang / Hinterrad 5-Gang / Hinterrad 6-Gang / Allrad 6-Gang / Allrad 6-Gang / Hinterrad Testwagenbereifung 205/55 – 225/50 R 16 35/40 – 265/35 R 18 225/40 – 285/30 R 18 225/40 – 295/30 R 18 245/35 – 325/30 R 19 Reifentyp Michelin Pilot Exalto Michelin Pilot Sport Pirelli P Zero Asimmet. Michelin Pilot Sport Michelin Sport Cup Leergewicht 1)/ Zulad. 1195 / 275 kg 1290 / 220 kg 1500 / 340 kg 1590 / 345 kg 1370 / 310 kg 0-50 / 80 / 100 km/h 1) 2,7 / 4,1 / 5,8 s 1,3 / 4,1 / 5,1 s 2,7 / 4,1 / 5,8 s 1,9 / 3,4 / 4,3 s 1,8 / 3,3 / 4,1 s Bremsweg 100 km/h 1) 47,2 m 38,6 m 38,6 m 35,7 m 34,5 m Höchstgeschwindigk. 250 km/h 290 km/h 300 km/h 307 km/h 330 km/h Verbrauch/100 km 14 - 18 l Super Plus 20,0 l Super Plus 21,0 l Super Plus 13,3 l Super Plus 11,9 l Super Plus Rundenzeit Contidrom 1:36,67 min 1:32,38 min 1:33,99 min 1:30,68 min 1:25,72 min Kosten ehemaliger Neupreis 67.850 DM (1976) 295.000 DM (1992) 252.300 DM (1997) 142.248 Euro (2004) 237.578 Euro (2010) Steuer (H-Zulassung) 191 Euro 499 Euro 264 Euro 243 Euro 400 Euro Versicherung 2) 927 Euro 1638 Euro 2397 Euro 1113 Euro 5107 Euro Gebrauchtpreis 3) ca. 180.000 Euro ca. 118.500 Euro ca. 220.000 Euro ca. 80.000 Euro ca. 100.000 Euro Bewertung (max. 5 Punkte) 2,5 3 3,5 4,5 4,5 1) Messwerte; 2) OCC-Beispiel; 3) Zustand 2 1) Messwerte; 2) OCC-Beispiel; 3) 964 Turbo, 320 PS, Zustand 2 1) Messwerte; 2) OCC-Beispiel; 3) Zustand 2 1) Messwerte; 2) OCC-Beispiel; 3) Zustand 2 1) Messwerte; 2) OCC-Beispiel; 3) Turbo S, 530 PS, Zustand 2

Auf der Piste und im Alltag, genau so testen wir weit über 40 Jahre später fünf geladene Elfer – jeder das Topmodell seiner Baureihe –, um herauszufinden, welcher am meisten Turbo ist. Unser Rennfahrer Dierk Möller unterzieht die Autos einigen gezeiteten Runden auf dem Contidrom, bevor jedes seinen Alltagscharakter offenbaren muss. Natürlich ist der Turbo über die Jahre immer stärker, schneller und besser geworden – was jedoch nicht zwingend mit seinem heutigen Wert korrespondiert. Welches Modell bietet also das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für den Sportfahrer? Und welches sollte man bei Regen in der Garage lassen?