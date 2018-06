er Besitzer eines 918 Spyder hat seinen Supersportler in einen rosa "Trüffeljäger" verwandelt: Ihm gefiel "Sau"-Look des Porsche 917 /20, der 1971 als motorisierter Metzger-Traum in Le Mans startete, dass er seinen Porsche rosa folieren ließ. Wie im Original mit der Startnummer 23. Bei soviel Schweinkram kracht die Schwarte!

Rüssel, Schulter, Schinken, Hirn: alles da, was Sau braucht.

Gemacht hat's der in Florida ansässige Folien-Spezialist Skepple. Der verpasste der Rennsau eine rosa-borstige Farbe samt fleischerfachgeschäftgerecht angebrachten Trennungslinien für die einzelnen Leckerschmeckereien: Schulter, Kotelett, Hirn, Hals, Rüssel, Wamme (süddeutsch für Bauchspeck), Schwanz. Anders als das Original, das in sauber schweinchenrosa daherkam, hat sich die hybride Supersau 918 offenbar im Dreck gewälzt. Hot or not? Darüber kann man sich streiten. Sage niemand mehr, Schweine seien unsportlich: In gut drei Sekunden ist die Schwarte auf Tempo 100. Da kann Rudi Rüssel einpacken.