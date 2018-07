Der Eindruck täuscht nicht: Röhrl hat immer noch ein besonderes Verhältnis zum Porsche 959.

Seine Leidenschaft für Porsche indes ist schon viel älter und sitzt viel tiefer als die 25 offiziellen Jahre. Und ihr Ursprung ist eine schöne und erhellende Anekdote über das Wesen des Walter Röhrl. Auf Porsche aufmerksam wurde der Regensburger schon als Bub, denn sein Bruder fuhr einen 356 und gab dem jüngeren Walter den Rat: "Wenns'd dir a Auto kaufst, dann lieber glei was Gscheits." Die Tatsache, dass der geliebte Bruder dann ausgerechnet in seinem 356 tödlich verunglückte, hätten gewöhnlichere Menschen auch zum Anlass nehmen können, nie wieder in einen Porsche zu steigen. Doch der junge Röhrl sparte eisern und kaufte sich mit 21 einen gebrauchten 356 C. Bis heute ist er ein Liebhaber klassischer Porsche: Er besitzt alle luftgekühlten und fährt sie, wann immer Zeit ist. Jetzt steht er da, faltet seine 1,96 Meter leicht, um mit wissendem Lächeln über den integrierten Heckflügel des 959 zu streichen, der heute noch exaltiert und harmonisch zugleich wirkt. Es muss ein freudiges Wiedersehen nach langer Zeit sein, man spürt eine enge Verbindung zwischen diesem Auto und Röhrl.Doch wie kam es dazu? 1984 wechselte Röhrl von Fiat , wo er mit einem heckgetrieben 131 Abarth die Rallye Monte Carlo und die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, zu Audi und damit auf ein Allrad-Auto; die Anfänge waren nicht leicht, denn in die neue Technik mit Linksbremsen musste er sich energisch hineinzwingen. Doch der Ehrgeiz war geweckt, und er passte sich mit der ihm eigenen Akribie und Perfektion der Technik so an, dass er fortan als Allradspezialist schlechthin galt.