Porsche Cayenne Coupé (2019): Erlkönig und erste Infos

s gibt erste Bilder vom Porsche Cayenne Coupé ! Die AUTO BILD-Erlkönigfotografen haben das SUV auf Testfahrt in der Nähe von Stuttgart erwischt. Die Bilder zeigen ein Auto, das von vorn glatt als normaler Cayenne durchgehen könnte. Aber die schmaleren Fenster und die wie beim Macan abfallende Dachlinie zeigen, dass es sich um ein Coupé handelt. Das Heck erinnert stark an das des Panamera. Der Innenraum dürfte sich nicht vom Cayenne unterscheiden. Aber: Man darf gespannt sein, wie viel Kopffreiheit und Kofferraumvolumen die elegante, flache Coupé-Form zulässt.

Die vier Endrohre deuten auf einen Sechszylinder-Motor für das Cayenne Coupé hin.

Die vier Endrohre des Erlkönigs deuten darauf hin, dass Porsche einen Sechszylinder-Motor als Antrieb ausgewählt hat. Dabei könnte es sich um ein Aggregat mit drei oder 2,9 Liter Hubraum handeln. Für die Turbo-Variante dürfte ein stärkerer Vierliter-V8 unters Blech kommen. Auch ein Plug-in-Hybrid soll in Planung sein. Und zwar mit beachtlichen Leistungsdaten: 680 PS und 850 Nm dürften drin sein. Allradantrieb ist bei allen Varianten serienmäßig an Bord. Geschaltet wird per Automatik, da würde sich die Achtgang-Tiptronic S anbieten. Schon 2019 dürfte das Porsche Cayenne Coupé den Konkurrenzkampf mit Audi Q8 BMW X6 und dem nächsten Mercedes GLE Coupé aufnehmen.