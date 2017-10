Porsche Cayman: Gebrauchtwagen-Test — 17.10.2017 So sieht ein Schnapper aus! Porsches Einstiegsmodell Cayman trägt das Krokodil nicht nur im Namen: Er bleibt auch im Alter erfreulich bissig.

"Schni-Schna-Schnappi"? Spöttische Spitznamen sind Geschichte



Ewige Jugend: Auch als Neunjähriger wirkt der Cayman frischer und teurer, als er tatsächlich ist.

Mit dem S-Modell wird's so richtig porschig



Vom Motor ist nicht viel zu sehen, zum Trost gibt es erstaunlich viel Stauraum fürs Gepäck.

Technische Daten: Porsche Cayman Motor Sechszylinder/Mitte längs Ventile/Nockenwellen 4/4 Hubraum 2687 cm³ Leistung 180 kW (245 PS) bei 6500/min Drehmoment 273 Nm bei 4600/min Höchstgeschwindigkeit 253 km/h 0–100 km/h 7,0 s Tank/Kraftstoff 64 l/Super plus Getriebe/Antrieb Fünfstufenautomatik/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4341/1801/1305 mm Kofferraumvolumen 410 l Leergewicht/Zuladung 1435/185 kg

Der 111-Punkte-Check sorgt vor dem Kauf für Sicherheit



Autor: Lars Jakumeit Fazit Der Cayman kann alles, wofür wir Porsche lieben: Er sieht blendend aus, hat ein brillantes Fahrwerk und verzichtet auf allzu viel Luxus. Seit der 718 die Sechszylinder-Modelle abgelöst hat, wird der 987c auch für Sammler interessant. Gute Pflege lohnt sich also auch in Zukunft!



in echter Porsche mit Sechszylinder-Boxermotor ist für viele Sportwagen-Fans noch immer das ultimative Traumauto. Tatsächlich locken ab 2005 gebaute-Modelle in Onlinebörsen als Gebrauchte im vernünftigen Zustand bereits ab günstigen 18.000 Euro. Genetisch ist der schnittige Zweisitzer eng mit seinem Roadster-Pendant, dem Boxster, verwandt und dem Neunelfer der Modellgeneration 997 wie aus dem Gesicht geschnitten. Gegenüber seinem großen Bruder bietet er sogar einige handfeste Vorteile. Sein Heckmittelmotor-Konzept beschert ihm eine perfekte Gewichtsbalance und zwei Kofferräume mit einem Gesamtvolumen von reisetauglichen 410 Litern. Dass im Vergleich zum Elfer der Raum für die Fondsitzanlage fehlt, ist eher ein akademisches Problem: Denn die ist so eng, dass sie bestenfalls zur gelegentlichen Mitnahme von Kindern taugt.Spätestens seit der Nachfolger 718 die Ära der flottenverbrauchsoptimierten Downsizing-Vierzylinder einläutete, sind die Spötter verstummt. Spitznamen wie "Gayman" oder "Schni-Schna-Schnappi"? Vorbei! Nicht nur für-Puristen ist klar: Der Cayman mit der internen Kennung 987c ist ein Meilenstein und Teil der Markengeschichte. Denn er ist kerniger und authentischer als der in den vergangenen zwei Jahrzehnten verfettete und prunksüchtig gewordene Carrera. Schon der 2.7er-Basis-Boxer röhrt gänsehautverdächtig und fühlt sich in hohen Drehzahlregionen besonders wohl. Zwar haben es seine 245 PS, besonders im Zusammenspiel mit dem fünfstufigen Tiptronic-S-Automatikgetriebe von ZF, nach heutigen Maßstäben schwer gegen moderne Vertreter-Diesel. Doch zum flotten Cruisen reicht der 1435 Kilogramm schwere Basis-auch in der sanftesten Version vollkommen aus.Aber nur dann, wenn ernsthafte Interessenten nicht noch eine Probefahrt im potenteren S-Modell machen. Die 50 PS mehr Leistung und 67 Newtonmeter mehr Drehmoment des 3,4-Liter-Motors sind überdeutlich spürbar und im Alltag extrem angenehm. Vor allem ermöglichen sie deutlich porschigere Fahrleistungen, speziell bei handgeschalteten Exemplaren. Die markentypisch große Modell- und Ausstattungsvielfalt macht die Suche nach dem perfektenspannend. Außerdem haben-Sammler bereits das Zukunftspotenzial des jungen Klassikers erkannt und stürzen sich auf Sondermodelle wie die Design Edition 1 von 2007 und den S Sport von 2008. Spätestens mit dem 330 PS starkenräubert das kleine Krokodil im Revier des Elfers: Der R sprintet als Sport Plus mit PDK-Doppelkupplungsgetriebe in 4,7 Sekunden auf 100 und läuft 280.Wer ein alltagsfreundliches Schnäppchen sucht, der bleibt eher bei einem der zahlreichen Import-Angebote hängen: Aus der halben Welt kommen gebrauchtein die Heimat zurück. Wichtig ist dabei, dass derden europäischen Zulassungsnormen entspricht und eine ebenso lückenlose wie schlüssige Historie vorliegt. Sämtliche Sport-Umbauten müssen offiziell abgenommen sein! Wer die Umrüstung auf eigene Faust wagt, zerkleinert vor der deutschen Vollabnahme womöglich hohe vierstellige Summen. Außerdem sollte ein Fachmann vor dem Kauf sicherstellen, dass es sich nicht um einen Unfallwagen handelt. In-Zentren gibt es einen umfangreichen 111-Punkte-Check, der bei ernster Kaufabsicht vorab für Klarheit sorgt. Typische Reparaturen – etwa aufgrund eines defekten Kurbelwellensimmerrings oder eines defekten Infotainmentsystems – sind sehr teuer beim. Allzu oft unerkannt bleiben korrosionsgeschwächte Federbeine, die unterhalb der Schaumstoffdämpfer im Verborgenen gammeln:fahren ist ein großer Spaß, aber niemals ein billiges Vergnügen. Auch wenn der niedrige Kaufpreis erst mal danach aussieht.