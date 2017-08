Porsche Macan Facelift (2018): Erlkönig — 03.08.2017 Macan könnte Lichtband übernehmen Porsches Crossover Macan bekommt ein Facelift. Erste Erlkönigbilder zeigen den kleinen Bruder des Cayenne mit nur wenig Tarnung.

Zur Modellpflege erhält der Macan neue Scheinwerfer.

Innenraum wie beim Vorgänger

Rund um den Schalthebel finden sich noch zahlreiche Knöpfe.

Autor: Andreas Huber

Ein Prototyp des Porsche Macan Facelifts wurde von den AUTO BILD-Erlkönigjägern auf einer Testfahrt erwischt. Der nur leicht getarnte Prototyp gibt daher einen guten Ausblick auf das Serienmodell. Es ist zu erkennen, dass Porsche dem Macan im Rahmen des Facelifts neue Leuchteinheiten spendiert. An der Front behalten sie die Form des aktuellen Modells, wobei sich die Grafik in den Scheinwerfern deutlich ändert. Die vorderen Lufteinlässe in der Stoßstange haben eine leicht abgeänderte Form, das Tagfahrlicht könnte aus der Kühlermaske in die Scheinwerfer wandern. Nebelscheinwerfer fehlen bei diesem Prototypen. Das Heck ist der noch am meisten verkleidete Bereich des Erlkönigs. Die Heckleuchten sind mit Folie überzogen und auch der Bereich zwischen den Leuchten ist beklebt. Daher lässt sich auf ein durchgezogenes Leuchtband spekulieren. Eine solche Leiste kennt man schon vom Panamera . Durch die vierflutige Auspuffanlage im rechteckigen Design kann ebenso darauf getippt werden, dass es sich bei diesem Prototypen um einen Macan Turbo handelt.Beim Blick in den Innenraum des Prototypen fällt auf, dass sich Porsche beim Facelift vor allem auf das Exterieur fokusiert hat. Das Armaturenbrett ist mit dem des Vorgängers nahezu identisch. Rund um den Schalthebel finden sich weiterhin etliche Knöpfe für die Wahl der Fahrmodi, die Bedienung der Klimaanlage oder der Sitzheizung. Wann das Facelift auf den Markt kommt ist noch unklar. AUTO BILD spekuliert auf eine Markteinführung 2018.