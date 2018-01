Porsche Panamera: Gebrauchtwagen-Test — 10.01.2018 Traum mit bösem Erwachen Ein Porsche zum Passat-Preis. Mit dem Panamera wird das möglich – wären da nicht die hohen Folgekosten. Der Gebrauchtwagen-Test!

Optisch ein Buckelwal, gefühlt ein Düsenjet



In Kurven ist der Panamera ganz Porsche: sauschnell. Er eignet sich aber auch hervorragend für Langstrecken.

Technische Daten: Porsche Panamera Turbo Motor Achtzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 4806 cm³ Leistung 368 kW (500 PS) bei 6000/min Drehmoment 700 Nm bei 2250/min Höchstgeschwindigkeit 303 km/h 0–100 km/h 4,2 s Tank/Kraftstoff 100 l/Super plus Getriebe/Antrieb Siebenstufenautomatik/Allrad Länge/Breite/Höhe 4970/1931/1418 mm Kofferraumvolumen 445-1263 l Leergewicht/Zuladung 1970/530 kg

Der Panamera ist und bleibt riskant



Kosten: Porsche Panamera Turbo Unterhalt Testverbrauch 16,2 l SP/100 km CO2 384 g/km Inspektion 600-1100 Euro Haftpflicht (20)* 726 Euro Teilkasko (31)* 711 Euro Vollkasko (32)* 2783 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 430 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 1687 Euro Anlasser (AT) 815 Euro Wasserpumpe 636 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer u. Endrohre 4172 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 1329 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 2096 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15 000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Autor: Malte Büttner Fazit Motorschäden dürfen in dieser Preisklasse nicht vorkommen – schon gar nicht bei Porsche. Die Stuttgarter sollten aus ihren Debakeln mit 996 und Cayenne gelernt haben. Ansonsten ist der Panamera ein Traum.



s ist so einfach, die Perspektive zu wechseln. Eben noch zählten Werte wie CO2-Ausstoß Elektromobilität und Carsharing, jetzt ist nur noch wichtig, dass der Vordermann endlich die linke Spur räumt. Willkommen an Bord des Porsche Panamera Turbo . 4,8 Liter Hubraum, 500 PS und ein Neupreis jenseits der 130.000 Euro. Jenseits von Gut und Böse und der Gipfel automobiler Unvernunft, meinen Sie? Vielleicht, doch es gibt auch die andere Seite: Nach sieben Jahren kostet so ein Bolide gerade noch so viel wie ein besserer VW Passat, mit vier Sitzen und 445 Liter Kofferraumvolumen ist er sogar fast so familientauglich wie der vernünftige Konzernbruder.Zumal man im Passat bei Weitem nicht so spektakulär reist. Dafür allerdings etwas diskreter. Derpolarisiert heute noch so stark wie im Jahr 2009 bei seiner Vorstellung. Der Versuch, mehr Platz unter der Silhouette des 911ers unterzubringen, glückte nur bedingt. Die wuchtige Heckansicht machte ihn im Volksmund schnell zum "Buckelwal". Im Innern spielt das keine Rolle. Nie war ein Porsche langstreckentauglicher und bei Bedarf dank der optionalen Luftfederung komfortabler. In vier Sitznischen verzurrt, fühlt sich die Besatzung wie im Düsenjet kurz vorm Abheben. Derist ein perfekter Gran Turismo und damit der legitime Nachfolger des verkannten großen Porsche 928. Auch hier hat der Motor vorzugsweise acht Zylinder und arbeitet im Bug. Nur der Einstiegsbenziner sowie die Diesel müssen mit sechs Pötten auskommen. Irritierenderweise waren es in den ersten drei Jahren gerade die kleinen Benziner, die zum Nageln neigten, ein Kolbenfresser ist dann die Folge. Doch auch die Achtzylinder sind sensibel, müssen selbst bei guter Pflege oft schon nach weniger als 50.000 Kilometern überholt oder getauscht werden. Ursache können zum Beispiel verschlissene Kolbenringe oder Kolbenkipper sein. Kostenpunkt: 20.000 Euro und mehr.Abhilfe verspricht die "Approved"-Gebrauchtgarantie, für Fahrzeuge bis 15 Jahre und 200.000 Kilometer abschließbar. Voraussetzung ist das Bestehen eines 111-Punkte-Programms sowie der kostspielige Service in der-Werkstatt. Riskant bleibt eintrotzdem. Oft geben die optionalen Keramikbremsen, die ein Leben lang halten sollen, schon nach 100.000 Kilometern und weniger auf. In der Werkstatt werden sie dann kurzerhand zum Verschleißteil – Kostenübernahme abgelehnt. Dann sind schnell die nächsten 20.000 Euro fällig. Und auch dem Letzten wird klar: Mit seinem horrenden Unterhalt wird dernie vernünftig. Aber träumen ist ja wohl erlaubt.