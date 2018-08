Der 70. Geburtstag von Porsche Sportwagen war der passende Anlass für Porsche Classic, um das Project Gold anzustoßen. Noch vor der Markteinführung des Taycan , des ersten rein elektrisch betriebenen Porsche-Sportwagens, entstand die Idee, ein komplett neues Fahrzeug auf Basis einer noch vorhandenen Original-Rohkarosse des Typs 993 aufzubauen. Mehr als 6500 Originalteile wurden in anderthalbjähriger Arbeit verbaut, optisch orientierten sich die Porsche Klassik-Ingenieure am Design der 911 Turbo S Exclusive Series des Typs 991 (oben im Bild im Hintergrund zu sehen). Dazu gehören die charakteristischen seitlichen Lufteinlässe, schwarze Räder mit goldgelben Designlinien und ein schwarzes Interieur samt schwarzen Sitzen mit goldfarbenen Applikationen.

Black is beautiful: Das Interieur ist schwarz, die Sitze haben goldene Applikationen.

Angetrieben wird das Einzelstück von einem vollständig neuen 3,6-Liter-Biturbo in der damals höchsten Leistungsstufe mit 450 PS. Was die können, darf der künftige Besitzer aber nur auf Privatstraßen ausprobieren: Eine Straßenzulassung soll das "Project Gold" nicht bekommen. Erstmals wird er der Öffentlichkeit am 27. September 2018 bei der Porsche Rennsport Reunion in Laguna Seca (USA) gezeigt. Einen Monat später, am 27. Oktober 2018, wird er im Rahmen einer RM Sotheby's Auktion im Porsche Experience Center in Atlanta versteigert. Der Erlös kommt der 2018 anlässlich des Jubiläums "70 Jahre Porsche Sportwagen" gegründeten gemeinnützigen Ferry-Porsche-Stiftung zugute.