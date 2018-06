Porsche Taycan (2019): Preis, Reichweite, Erlkönig, Batterie

Das Chassis beherrscht schon recht überzeugend den Tiefflug dicht über der Bahn, die agile Lenkung findet auf Anhieb den Mittelweg zwischen wortkarg und geschwätzig, den Beißreflex hat sich die Bremse vom Weißen Hai abgeguckt. Das überfallartige Drehmoment verleiht dem Begriff Vortrieb eine ganz neue Bedeutung, der in den Untiefen des Hecks kauernde Elektromotor schiebt an, als hätten wir nicht hoch und heilig versprochen, spätestens bei 80 km/h vom Gas zu gehen.

Alles Fake: Die Auspuffblenden in der hinteren Stoßstange des Erlkönigs dienen nur der Täuschung.

Zwei Elektromotoren erzeugen über 600 PS (440 kW). Wenn der Taycan 2019 in Serie geht, wird 800-Volt-Technik zum Einsatz kommen. Mit ihr lässt sich laut Porsche die Ladezeit drastisch senken: Für eine 80-prozentige Ladung (400 Kilometer Reichweite) muss der Wagen lediglich 15 Minuten ans Stromnetz gehängt werden – einen 800-Volt-Anschluss vorausgesetzt. Zwei E-Motoren, ähnlich denen im Le Mans-Sieger 919 Hybrid , sorgen im E-Porsche für den Vortrieb. Die Leistung wird per bedarfsgesteuertem Allradantrieb mit Torque Vectoring auf die Straße gebracht. Für das Topmodell gibt Porsche eine Zeit von 3,5 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h an. In weniger als zwölf Sekunden soll der Taycan aus dem Stand auf 200 km/h beschleunigen. Auf der Nordschleife unterbiete er die Acht-Minuten-Marke, so Porsche. Womöglich bringt Porsche zu einem späteren Zeitpunkt sogar ein Einstiegsmodell mit reinem Hinterradantrieb. Zudem soll der Viersitzer einen entscheidenden Vorteil gegenüber Hauptkonkurrent Tesla haben: Gegenüber automobilemag.com hat ein nicht direkt an der Entwicklung beteiligter Ingenieur verraten, was der E-Porsche besser können soll als sein wohl größter Gegner, der Tesla Model S. Demnach soll der Taycan wieder und wieder hart beschleunigt werden können, ohne dass die Batterie oder das System überhitzen. AUTO BILD geht davon aus, dass selbst das Einstiegsmodell des Taycan mindestens 100.000 Euro kosten wird.