Nebel verhüllt das Schloss, der Waldkauz ruft. Eine Gestalt schleicht, Böses im Schilde führend, durch den dunklen Park, und Kommissar Joachim Fuchsberger ist ihr auf den Fersen. So die typischen Gänsehaut-Zutaten eines Edgar-Wallace-Krimis der 60er-Jahre. Vor dem Fernseher daheim gruselte sich damals der sehr junge Michael Hauschildt, aber nur ein bisschen. Viel spannender fand er den Rolls-Royce Silver Cloud, der in so mancher Episode vor der Herrenhaustür parkte. Britisch, majestätisch, ein Schloss auf vier Rädern. Und ein scheinbar unerreichbarer Traum. Premiere rund 45 Jahre später: Der heute 54-Jährige steuert einen Silver Cloud III fürs AUTO BILD-Fotoshooting in die Auffahrt von Schloss Tremsbüttel bei Hamburg. Auch hier wurde einst ein Edgar-Wallace-Film gedreht: Großbritannien made in Norddeutschland. Die Beatles waren schon zu Gast, und natürlich besaß John Lennon ebenfalls einen Rolls-Royce, einen psychedelisch-bunten Phantom.

"Alle Sinne werden im Silver Cloud berührt"

Panoramablick aus der Königsklasse: Das stylische Cockpit des Rechtslenkers ist aus feinstem Wurzelholz. ©Olaf Tamm / AUTO BILD

Jahrgang 1963, das verbindet

Stilvoll Gas geben: Rolls-Royce gab die PS-Zahl traditionell mit "ausreichend" an. ©Olaf Tamm / AUTO BILD



