Postbank präsentiert: Mein erster Traumwagen

Das 594-Kubik-Motörchen surrt wie eine Nähmaschine.

So etwas wie Beschleunigung gibt es auch – dank des geringen Gewichts. ©O. Tamm

" Inspirationsquelle, Fortbewegungsmittel und Zufluchtsort"

Übersichtliches Cockpit aus Blech, aufgepeppt durch den sportlichen Lenkradbezug. ©O. Tamm

Zeitreise im Fiat 500



Die Wolken verziehen sich, und die Sonne strahlt vom Himmel. Zeit, das Dach zu öffnen. Das geht manuell und mit einer Hand. Praktisch. Das gefaltete Stoffverdeck erinnert ein wenig an die Tolle des Werkstattbesitzers Luigi aus dem Film "Cars". Ein letztes Mal wenden, der Wendekreis ist beeindruckend klein, dann rollen der Fiat 500 und ich im Sonnenschein zurück auf den Hof. Wir beide, mein Fiat 500 und ich, strahlen um die Wette. Unser Abenteuer ist zu Ende. Jemand hat mal gesagt, ein altes Auto zu fahren, wäre immer auch eine Zeitreise. Die heutige Reise in meine Vergangenheit mündet in einen festen Plan für die Zukunft: Irgendwann wird ein Fiat 500 mir gehören. Vielleicht schneller als gedacht. Wenn gerade niemand hinschaut, stecke ich mir den Kleinen in die Handtasche.

