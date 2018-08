Postbank präsentiert: Mein erster Traumwagen Teil 7

Alle sind eingeweiht. Die Eltern, die Freunde, die Kinder Lukas (5) und Lena (3). Tamara Gärtner (32) ahnt nicht, was sie an diesem Tag erwartet. Langsam rollt der Wagen auf den Hof, und dann erblickt sie ihn: ihren Opel Calibra, magmarot, Baujahr 1991. Tamara lacht, weint, ihre Wangen nehmen vor Aufregung die Wagenfarbe an. Jemand drückt ihr einen Blumenstrauß in die Hand. "Du bist doch nicht normal", ruft sie und fällt ihrem Mann um den Hals. Was für eine Überraschung. Ganz alltäglich ist es in der Tat nicht, was Marco Gärtner (43) sich ausgedacht hat, um seine Frau zu beglücken. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion besorgte er für 1800 Euro einen Zweithand-Calibra und schaffte ihn per Anhänger heim – als neues Mitglied der Familie. Wer das Paar am Auto beobachtet, erlebt die pure Freude. Die beiden strahlen um die Wette und turteln wie die Teenager.



Die sentimentale Erinnerung ans erste eigene Auto

Lenkrad und Schaltsack passend zur Lackfarbe – so war das Anfang der 90er-Jahre. ©O. Tamm



Familie Gärtners Calibra ist stadtbekannt



Tamara Gärtner schätzt an ihrem "Cali" nicht nur die schöne Form, sondern auch die praktische Heckklappe. ©O. Tamm

Wir bringen auch Sie und Ihr Traumauto zusammen!