Postbank präsentiert: Mein erster Traumwagen Teil 9

Mit 16 kaufte sich Michel einen alten Käfer, machte ihn bis zum Führerschein fahrbereit. Doch schon nach einem halben Jahr reichten ihm 50 PS nicht mehr. "Zu langsam, ich habe schnell die Lust verloren." Ein Polo GT musste her. Und so ging es immer weiter. Auto verkaufen, neues kaufen, mit Glück ein paar Mark oder Euro daran verdienen. Um die 200 Fahrzeuge hatte er bisher – natürlich nacheinander. "Es kauft sich eben leichter ein als umgekehrt", sagt Michel, der heute in Augsburg lebt und als Alltags-Klassiker häufig seinen 525e fährt. Manchmal sogar mit Anhänger im Schlepptau. "Im Italien-Urlaub hat er meinen Wohnwagen über 2200 Kilometer brav über die Alpen bis nach Italien und zurück gezogen“, sagt er. Alte BMW können nicht nur schön sein. Sie sind auch verdammt zuverlässig.