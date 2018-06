Bei Geld hört die Freundschaft auf, sagt der Volksmund. Trotzdem ist es vielen lieber, die Eltern, Großeltern oder Freunde um einen privaten Autokredit zu bitten, als den neuen Wagen über den Hersteller zu finanzieren. Mittlerweile gibt es sogar Portale, über die man sich einen Privatkredit von völlig fremden Menschen besorgen kann.Die einzige Voraussetzung ist, dass man jemanden findet, der einem das Geld zur Verfügung stellt. Weitere Formalitäten müssen beim privaten Autokredit nicht erfüllt werden. Nicht einmal ein Vertrag ist vorgeschrieben – allerdings sollte man auch bei einem Privatkredit die Rahmenbedingungen schriftlich festhalten. Dazu gehören vor allem die Kreditsumme, das Rückzahlungsdatum und der vereinbarte Zinssatz. So haben beide Seiten eine gewisse Sicherheit.

Die Vorteile des Autokredits von privat liegen auf der Hand: Unangenehme Bankgespräche entfallen beim Geldleihen im Freundes- und Familienkreis genauso, wie die genaue Offenlegung der eigenen finanziellen Situation. Kaum jemand holt bei einem Privat-Darlehen eine Schufa-Auskunft ein, und das geliehene Geld wird dort auch nicht vermerkt. Das bedeutet auch, dass jemand der von der Bank kein Geld bekommt, im privaten Bereich durchaus Chancen hat, einen Kreditgeber zu finden. Außerdem sind die Zinsen oft deutlich niedriger oder entfallen im Familienkreis sogar ganz. Und: Die Rückzahlungsmodalitäten lassen sich häufig flexibler und lockerer Gestalten als bei einem Bankkredit.

Natürlich hat eine private Autofinanzierung auch Nachteile: An erster Stelle steht hier die freundschaftliche oder familiäre Beziehung zum Kreditgeber, die im Falle einer Zahlungsunfähigkeit einen erheblichen Schaden erleiden kann. Dazu kommt, dass man, Verbraucherschutzorganisationen oder Ombudsleute der Banken können bei Streitigkeiten nicht angerufen werden. Tipp: Um für klare Verhältnisse zu sorgen, sollte der private Autokredit in einem Vertrag mit allen Rahmenbedingungen (z. B. Kredithöhe, Laufzeit etc.) festgehalten werden. Im Zweifelsfall hat der Gläubiger dann die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen und sein Geld vor dem Amtsgericht einzufordern. Ist der Vertrag notariell beglaubigt, kann die Zwangsvollstreckung direkt eingeleitet werden.