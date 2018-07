Pro&Kontra: 2000er-Autos auf Oldtimer-Veranstaltungen

Ja, bitte: Frank B. Meyer freut sich auf Youngtimer-Nachwuchs.

"Oh Gott! Igitt!" Autos aus dem Jahr 2000 bei den Oldtimertagen? Da zetern, greinen und wehklagen die Traditionalisten. 2000, die Blütezeit der Klarglasscheinwerfer, das war gefühlt vor drei Wochen – für die, die damals schon erwachsen waren. Das Problem sind nicht die Autos, das Problem ist, dass wir älter werden. Die Zeit vergeht subjektiv immer schneller, und unser Geschmack entwickelt sich nicht mehr so schnell mit. Das war schon in den 60er-Jahren so, als die Veteranenfreunde nur Messing-Autos für erhaltenswert hielten. Und es wird immer so bleiben. Na wenn schon. Niemand wird gezwungen, Autos der 2000er toll zu finden. Aber sie deshalb ausschließen? Wer sie nicht mag, soll doch einfach an ihnen vorbeisehen. Oder zu Treffen mit andren Baujahresgrenzen gehen. So knapp sind die Plätze bei einem Korso ja nicht, dass ein Toyota Yaris Verso einen Facel Vega HK 500 verdrängen würde.Geschmack hin oder her: Der Yaris Verso und die anderen Autos der 2000er-Jahre gehören zur Automobilgeschichte. Sie erzählen viel über Technik und Wirtschaft ihrer Epoche, über die Ideale der Entwickler und die Träume der Kunden. Und: Die Oldtimerszene kann die jungen Fans, die vielleicht auf diese Autos stehen, gar nicht früh genug umarmen. Schon in zwei Jahren werden Autos, die anno 2000 gebaut wurden, landauf, landab als Youngtimer reingelassen. Also gewöhnt euch dran.