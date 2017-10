Pro & Kontra: Wie das Land, so das Auto? — 19.10.2017 Muss man das Land seines Oldies lieben? Mag ja sein, dass jede Nation die Autos produziert, die sie verdient. Aber muss man wirklich Fan eines Landes sein, nur weil man ein Auto mag? Zwei Meinungen!

"Das Wesen eines Auto lsst nicht von seiner Herkunft trennen"

Ja, bitte: Thomas Wirth mag die Lnder seiner Klassiker.

"Aus welchem Land ein Auto kommt, ist mir total egal"

Nein, danke: Michael Struve kauft Klassiker ohne Rcksicht auf deren Herkunft.

Was fr ein Hobby soll das sein, wenn einen die Hintergrnde vllig kalt lassen? Wir mgen Oldtimer doch, weil sie Ecken und Kanten haben, weil sie manchmal skurril sind, immer jedoch besonders! So besonders haben sie die Menschen gemacht, die sie erdacht, entworfen und konstruiert haben. Der Charakter eines englischen Autos von einst ist anders als der eines deutschen, eines franzsischen oder eines italienischen - und zwar, weil Menschen mit unterschiedlichen Mentalitten dahinterstehen. Genau diese Mentalitten beim Fahren zu erleben und ihnen auf den Grund zu gehen, reizt mich: die frhe Sicherheit eines stoischen Mercedes , der feinsinnige Doppelnockenwellen-Motor von Alfa Romeo , die rauchig-kantige Offenheit des Triumph , die komfortable Noblesse einer Citron DS . So ein Auto htte niemals aus Schweden oder England kommen knnen! Zu den Typen passen die Landschaften, Sprachen und auch die kulinarischen Finessen ihrer Heimatlnder. Doch das heit keinesfalls, dass ich mit meinem Triumph nur nach England fahren wollte, so sehr ich das Land schtze. Schlielich ist der Reiz einer Italienreise im Englnder enorm, zwei Pole sorgen ja stets fr Spannung. Nur das Wort "mssen" in der Eingangsfrage klingt mir zu streng, "lieben" ist mir zu intim: Schtzen wrde mir vollauf gengen.Fast jeder Oldtimer offenbart liebenswerte Besonderheiten, wenn man sich intensiver mit ihm beschftigt. Das gilt marken- und damit auch lnderbergreifend. Mich reizt an Klassikern besonders das Design . Stimmen dann noch ein paar andere Eigenschaften, kann es ernst werden. Dafr muss ich aber keine besonderen Sympathien fr die Nation hegen, die diesen Wagen gebaut hat. Das wrde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ich mir niemals einen VW SP2 aus Brasilien kaufen drfte. Oder ein Honda S800 Coup aus Japan. Beide Autos finde ich absolut faszinierend, die Lnder interessieren mich dagegen eher weniger. Neulich habe ich bei Ebay sogar mal auf einen Moskwitsch 412 IE mitgeboten, weil ich mich in seine kleinen Heckflossen verguckt hatte. Urlaub werde ich in Russland deshalb aber nicht machen. Klar ist, dass sich die Kultur eines Landes und seiner Einwohner in einem Auto widerspiegelt. Jedem Klassiker wurde ein Stck Zeitgeschichte seines Landes mit ins Blech gepresst. So kann ein Citron 2 CV nur aus Frankreich stammen und nicht etwa aus den USA. Trotzdem mssen Fahrer dieses Wagens nicht zwangslufig frankophil sein. Zugegeben, ich mag Fiat und habe eine Schwche fr Italien. Aber meinen 2300 htte ich auch gekauft, wenn er sonstwo gebaut worden wre.