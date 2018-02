Probefahrt: E-Autos beim Carsharing — 14.02.2018 E-Autos testen mit Carsharing Warum nicht einmal ein E-Auto bei DriveNow, Car2Go & Co testen! AUTO BILD gibt eine Übersicht von Elektroautos, die Carsharer anbieten.

Ruhrauto-E hat die größte Auswahl an Elektroautos

Der Renault Twizy kann bei Ruhrauto-E für ab 1,95 Euro pro Stunde angemietet werden.

Car2Go hat 1400 Elektrofahrzeuge in seiner Flotte

Eine Testfahrt mit dem Smart fortwo electric drive kann bei Car2Go, Cambio und Ruhrauto-E gemacht werden.

Autor: Isabella Sauer

as Angebot von DriveNow Car2Go und Co ist groß. Es reicht vom kleinsten E-Auto, dem Renault Twizy, bis hin zum sportlichen Tesla Model X mit 525 PS. Aber auch ein elektrischer Kastenwagen ist im Angebot: den Elektrovan Nissan e-NV200. Wer einmal ein Elektroauto fahren möchte, kann dies schon ab 29 Cent pro Minute und ab 1,95 Euro pro Tag tun! AUTO BILD zeigt alle Möglichkeiten!Die größte Anzahl an verschiedenen E-Autos im Carsharing-Bereich bietet Ruhrauto-E an. Dies ist ein in Deutschland bisher einmaliges Projekt der Universität Duisburg-Essen , bei dem Elektroautos im Ruhrgebiet für kleines Geld angemietet werden können. Zum Beispiel Kia Soul EV, Renault Zoe, Smart fortwo electric drive, Tesla Model X und Model S. Die beiden Tesla werden übrigens ausschließlich bei diesem Carsharer angeboten. Für die Anmietung des Model S müssen mindestens 220 Euro pro Tag hingeblättert werden. Der Preis für das Model X liegt bei mindestens 350 Euro pro Tag. Weitaus günstiger ist eine Probefahrt mit einem Renault Twizy, der ebenfalls bei Ruhrauto-E gebucht werden kann. Der Preis für eine Stunde und 20 Kilometer: 2,95 Euro. Die Preise bei den Carsharing-Anbietern variieren stark, es gibt unterschiedlichste Tarifmodelle. Gleiches gilt für die Anmeldegebühren.Manche Unternehmen bieten ihre Fahrzeuge besonders in den Abend- und Nachtstunden zu günstigen Preisen an.Aber auch die großen Carsharing-Anbieter wie Car2Go und DriveNow haben Elektroautos in ihren Flotten. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Carsherern ist der, dass die Fahrzeuge nicht an festen Stationen, sondern überall am Straßenrand abgestellt werden dürfen. Dieses Prinzip nennt sich Free-Floating. Auch in Sachen Kosten läuft es bei den beiden großen Anbietern anders als bei den kleinen, wie beispielsweise Cambio, book-n-drive und teilAuto. Bei Car2Go und DriveNow wird nach Minuten abgerechnet und nicht nach Kilometern und Anmietzeit. Car2Go stellt rund 1400 Elektrofahrzeuge zur Verfügung, darunter den Smart fortwo electric drive für 0,26 Euro pro Minute und die Mercedes B-Klasse Electric Drive für 0,34 Euro pro Minute. DriveNow hat den BMW i3 im Angebot, der pro Minute 0,36 Euro kostet.Es können verschiedene Elektroautos ausprobiert werden und das meist bei einem einzigen Carsharing-Anbieter.Sie können so lange wie Sie wollen Elektroautos testen. Angefangen von wenigen Minuten bis hin zu Stunden, Tagen, Wochen oder sogar Monaten.Wer ein Elektroauto beim Carsharer anmietet, kann es auf verschiedene Alltagssituationen hin testen. Wie weit kommt das E-Auto? Ist der Kofferraum groß genug für meinen Wocheneinkauf? Wie fährt sich das E-Auto im Sommer, wie im Winter? Passt das Elektroauto zu meinem Alltag?Wollen Sie eine Probefahrt mit einem Elektroauto machen und gehen dafür zu einem Autohändler, müssen Sie oftmals ein Kaufinteresse mitbringen. Dies fällt beim Carsharing-Anbieter weg. Hier fragt keiner danach, warum Sie eine Fahrt mit einem E-Auto machen wollen.