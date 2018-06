Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, kassiert möglicherweise Punkte in Flensburg. AUTO BILD erklärt, wann die Punkte wieder verfallen und was eine Überliegefrist ist.

W er sich im er sich im Straßenverkehr nicht an die Regeln hält, muss neben einer Geldstrafe auch mit Punkten rechnen, die in der Verkehrssünderkartei eingetragen werden. Diese Liste führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg. Deswegen sprechen viele Autofahrer auch von "Punkten in Flensburg" . Ab acht Punkten ist die Fahrerlaubnis weg. Aber: Punkte werden nicht ein Leben lang gespeichert, sie verfallen nach einer bestimmten Zeit wieder. AUTO BILD erklärt, wann und unter welchen Voraussetzungen das passiert.

Wann verfallen meine Punkte in Flensburg?

Für das Überfahren einer roten Ampel, die länger als eine Sekunde rot ist, gibt es zwei Punkte in Flensburg.

Seit 2014 gilt die Regel, dass jeder Punkt in Flensburg seine feste Tilgungsfrist hat – und die ist von der Schwere des Verstoßes abhängig. Ein Punkt bei einer einfachen Ordnungswidrigkeit (z. B. Handy am Steuer ) verfällt nach 2,5 Jahren. Bei einer groben Ordnungswidrigkeit mit Regelfahrverbot (z. B. Ampel überfahren, die länger als eine Sekunde rot leuchtet) gibt es zwei Punkte in Flensburg, die Tilgungsfrist liegt bei fünf Jahren. Gleiches gilt bei einer Straftat ohne Führerscheinentzug (z. B. ab 3. Verstoß gegen die 0,5-Promillegrenze). Deutlich länger dauert der Verfall der Punkte bei einer Straftat mit Führerscheinentzug (z. B. Gefährdung Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss). Erst nach zehn Jahren werden die Punkte vom Konto gelöscht. Für diejenigen, die nicht besonders geduldig sind, gibt es eine Lösung, den Punkte-Verfall zu beschleunigen: die Teilnahme an einem freiwilligen Fahreignungsseminar. Aber: So ein Seminar kann man nur alle fünf Jahre besuchen, und das Konto darf nicht mehr als fünf Punkte aufweisen.

Was verstehe ich unter der Überliegefrist?