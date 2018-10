P orsche-Fahrer haben meist nicht nur ein dickes Konto bei ihrer Bank, sondern auch in Flensburg. Das entlarvte das Vergleichsportal Check24 in einer neuen Erhebung. Jeder zehnte Halter eines Exemplars aus der Zuffenhäuser Sportwagenschmiede gab bei Abschluss einer Kfz-Versicherung an, mindestens einen Eintrag in der Sünderkartei des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zu haben. Das sind satte 61 Prozent mehr als der Schnitt aller genannten Automarken (6,2 Prozent). Betrachtet wurden Marken mit mindestens 1000 Kfz-Versicherungsabschlüssen über Check24 von Juli 2017 bis Juni 2018.

Porsche-Fahrer bauen die wenigsten Unfälle