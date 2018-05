Ququq Kombibox: Preis & Ausstattung

Für alle Hobbycamper, denen das Schlafen im Zelt zu unbequem ist, ein vollwertiges Wohnmobil aber das Budget sprengt, hat sich Ququq (ausgesprochen "Kuckuck") eine Lösung überlegt: die Kombibox. Die Campingbox kann einfach in den Kofferraum des VW Caddy hineingehoben werden. "Vom Caddy zum Camper in nur einer Minute" – lautet deswegen die Devise der Ququq Kombibox. Aber das funktioniert nicht nur beim VW Caddy, sondern auch bei rund 25 anderen Hochdachkombis, in die die Box hineinpasst. Dazu zählen zum Beispiel der Dacia Dokker, Mercedes Citan oder Opel Combo. Für einen Preis von 2290 Euro ist der alltäglich genutzte Wagen schnell in einen Minicamper verwandelt, der alles zur Verfügung stellt, was man für einen Campingausflug benötigt. Dazu gehört ein Zweiflammen-Gaskocher mit zwei Gaskartuschen, der sich wie eine Schublade ausziehen lässt. Ein Windschutz sorgt für eine stabile Flamme, während ein Stopper das Zurückfahren des Auszugs verhindert. Außerdem gibt es Platz für eine Kompressor-Kühlbox sowie zwei Zehnliter-Frischwasser-Kanister mit Ablasshahn und ein kleines Spülbecken. Optional ist gegen 100 Euro Aufpreis ein zusätzlicher Teleskopauszug für die Kühlbox bestellbar.

Geschlafen wird auf einer zehn Zentimeter starken Kaltschaummatratze. Sie wird einfach über der Camping-Box und den umgeklappten Rücksitzen des Caddys ausgeklappt und an den Haltern der Sicherheitsgurte befestigt. Das ausgeklappte Bett der Ququq Kombibox aht die Maße 110 x 195 Zentimeter. Die Ququq Kombibox für VW Caddy und Co wiegt etwa 60 Kilo. So kann sie von zwei Personen einfach in den Laderaum des Wagens gehoben werden. Neben den Hochdachkombis bietet Ququq verschiedene Ausführungen der Campingbox auch für 35 Busse, Transporter und einige Geländewagen an. Daher leitet sich übrigens auch der Name der Marke ab: Ququq steht für den Kuckuck, der seine Eier in fremde Nester legt. So platziert Ququq die Kombibox in "fremden" Hochdachkombis.