Radarfalle bei Köln: 400.000 Knöllchen zu Unrecht ausgestellt — 08.02.2017 Hickhack um Blitzer-Panne Auf der A3 bei Köln wurden 400.000 Autofahrer geblitzt – zu Unrecht, da ein entsprechendes Schild fehlte. Gibt es eine Entschädigung? Die Behörden sind uneins, und das Blitzer-Drama gerät zur Posse.

Zuhauf rauschten die Autofahrer in die Radarfalle. Ob sie ihr Geld zurückbekommen, ist fraglich.

Erst nein, dann doch: Stadt Köln will Gnadenerlass gewähren



Nix da! Bezirksregierung schiebt den Riegel vor



Stadtrat fordert Dringlichkeitssitzung



Gehasste "Wunderwaffe": Der Blitzer wird 60

Reaktion auf 13.000 Verkehrstote pro Jahr



Felix Hoffmann, Leiter des Deutschen Polizeimuseums, mit dem Radargerät VRG2 von Telefunken aus dem Jahr 1957.

Geblitzter Fernfahrer erschießt Polizeibeamten

Blitzen ohne Unterlass - Gegner rüsten auf



Polizei-Neuheit: halbstationäre Radarfalle

Die Polizei kontert seit einigen Jahren mit modernen und kleinen Lasergeräten, die die Radartechnik in Genauigkeit übertrumpfen. Neu ist die halbstationäre Radarfalle. Die Anlagen sind auf Anhängern installiert und können personalsparend jeweils für mehrere Tage an wechselnden Orten aufgestellt werden, ohne von Beamten bewacht werden zu müssen. Derzeit werden sie in Köln getestet: 47.000 Autofahrer haben bereits in den ersten Wochen eine kostspielige Bekanntschaft damit gemacht. Bußgelder im Ausland Zur Galerie Lkw-Mautstellen ähneln Super-Blitzern

(dpa/mas/cj) Von Februar bis Dezember 2016 wurden auf der A3 am Kreuz Heumar rund 400.000 Autofahrer geblitzt, die zum Großteil brav ihre Knöllchen bezahlten. Bis einer von ihnen klagte. Denn: Die Behörden hatten verpasst, ein entsprechendes Tempolimit-Schild aufzustellen! Während die Stadt Köln nach anfänglichem Schulterzucken in Aussicht stellte, die Gebühren zurückzuerstatten, stellt sich nun aber eine andere Behörde quer. Und die Tragikomödie um den Abzock-Blitzer gerät mehr und mehr zur Posse.Die Geschichte beginnt vor etwa einem Jahr, im Februar 2016: Die Höchstgeschwindigkeit auf der A3 am Kreuz Heumar in Richtung Oberhausen wird wegen des Baus einer Lärmschutzwand von 80 auf 60 km/h reduziert, ein Blitzer dementsprechend eingestellt. Aber: Es fehlt ein Verkehrsschild, das auf das Tempolimit aufmerksam macht. Das stellt das Amtsgericht Köln nach der Klage eines Autofahrers fest. Autofahrer rasen zuhauf in die stationäre Radarfalle, nach Angaben der Stadt Köln bis Dezember 2016 rund 400.000 Mal. Aus Sicht von Roman Suthold, Mobilitätsexperte des ADAC Nordrhein, hätte die Stadt als Betreiberin der Anlage schon viel früher merken müssen, dass da etwas nicht stimmt. "Die Fallzahlen sind an der Stelle extrem hochgegangen", sagt Suthold.Die Stadt stellt nach der Entscheidung des Amtsgerichts die noch 35.000 laufenden Verfahren zu Geschwindigkeitsverstößen am Kreuz Heumar ein. Wer schon gezahlt hat, der hat dagegen erst einmal Pech – so die erste Erklärung der Stadt am 3. Februar 2017. Alle abgeschlossenen Verfahren seien rechtswirksam und könnten nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit hohem Verwaltungsaufwand wieder aufgenommen werden, heißt es zur Begründung.Am Montag, 6. Februar 2017, mischt sich die Kölner Politik ein. Die SPD-Fraktion erhebt die Rückzahlung der Bußgelder zu einer Frage der Gerechtigkeit. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) versichert, sie wolle "eine vernünftige Lösung" suchen. Noch am selben Tag macht die Stadt den Betroffenen Hoffnung: Sie sollen ihr Geld per sogenanntem Gnadenerlass der Bezirksregierung Köln doch erstattet bekommen. Betroffene müssten nur einen Antrag stellen. Darauf hätten sich die Stadt und die Bezirksregierung als "Gnadenbehörde" geeinigt.Am Tag danach (Dienstag, 7. Februar) ist wieder alles anders: Die Bezirksregierung schiebt den Riegel vor. "Das geht nicht, wie sich das die Stadt Köln vorstellt", sagt Behördensprecher Bodo Klein. Der Gnadenerlass aus dem Jahr 2002 gelte nicht rückwirkend und nur im besonderen Härtefall. Wenn etwa ein Fernfahrer zusätzliche Punkte im Verkehrszentralregister erhalte und ihm dadurch der Verlust des Führerscheins und des Jobs drohe, dann könne er bei der Bezirksregierung einen Gnadenantrag stellen. Ob die große Mehrheit der zu Unrecht geblitzten Fahrer ihr Geld wiedersieht, ist nach dieser Aussage also wieder offen.Der Kölner Stadtrat will diese Entscheidung aber nicht akzeptieren und forderte am 8. Februar 2017 die unverzügliche Entschädigung betroffener Autofahrer. Ein ensprechender Dringlichkeitsantrag sei für die nächste Ratssitzung 14. Februar 2017 gestellt worden, teilte die FDP mit. Das unnötige Gezerre um eine gerechte Lösung werfe ein schlechtes Bild auf Stadt und Bezirksregierung Köln. "Mal wieder wird das Image der Stadt durch diese Posse schwer beschädigt", kritisiert die FDP.Das aktuelle Hickhack um den Kölner Blitzer ist beileibe nicht die einzige skurrile Geschichte um die von vielen Autofahrern verhasste Radarfalle. Sie wurde beschossen, angezündet, abgesägt, mit Farbe besprüht und mit Klebeband umwickelt. Sie erzeugte ohnmächtige Wut, die bis zum Mord führte. Sie produzierte Fotos mit Tauben im Tiefflug, Hubschraubern, Lamas, dem Weihnachtsmann oder einer Oma mit Rollator. Und sie bekämpft nach wie vor die Unfallursache Nummer eins in Deutschland: das schnelle Fahren. Im Januar 2017 feierte die Radarfalle, im Volksmund auch "Blitzer" genannt, ihren 60. Geburtstag.1956 war der Prototyp VRG 1 der Firma Telefunken auf der Internationalen Polizeiausstellung in Essen vorgestellt worden. Nach ersten Feldversuchen mit dem Gerät 1957 in Düsseldorf, Hamburg und Ulm trat die Radarfalle als Weiterentwicklung VRG 2 ihren bundesweiten Siegeszug an. Zuvor war die Zahl der jährlichen Verkehrstoten in der noch jungen Bundesrepublik trotz des relativ geringen Verkehrsaufkommens auf erschreckende 13.000 in die Höhe geschnellt. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 ging die Zahl der Verkehrstoten einer ADAC-Prognose von Ende Dezember zufolge auf rund 3280 zurück. Mit Blitzlicht konnten dank der ersten Radargeräte Temposünder neuerdings sogar in der Nacht erwischt werden – die Zeitungen feierten die neue "Wunderwaffe" der Polizei . Als Stichtag der ersten Radarkontrolle gilt in vielen Publikationen der 21. Januar 1957 mit einem Test in Düsseldorf – doch Historiker und Archivare tun sich schwer, dieses Datum auf den Tag genau zu bestätigen.In der Bevölkerung kam das neue Instrumentarium der Polizei nicht so gut an, wie Fachzeitschriften damals schrieben. Schnell wurden Begriffe wie "Abzocke" und "Wegelagerei" laut. Das hat sich bis heute kaum geändert. Inzwischen sind etwa 1800 Geräte als fest montierte "Starenkästen" über das Land verteilt und versetzen mit ihren Blitzen Autofahrer immer wieder in ohnmächtige Wut. Welchen abgrundtiefen Hass eine Radarkontrolle auslösen kann, musste die Polizei im Jahr 2000 in Hessen erfahren: Als ein Fernfahrer geblitzt wurde und fürchten musste, seinen Führerschein zu verlieren, kehrte er um, erschoss einen Polizisten und verletzte einen zweiten Beamten schwer.Felix Hoffmann, Leiter des Deutschen Polizeimuseums im westfälischen Salzkotten, sammelte teils haarsträubende Einsprüche gegen die Bußgeldforderungen. So zum Beispiel: "Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass dem Verantwortlichen für das Königsschießen das Bier ausgegangen war." In einigen Fällen konnten Rechtsanwälte den Abbau der Blitzer erzwingen, wo deren Millioneneinnahmen allzu offensichtlich mehr der klammen Staatskasse dienten denn der Verkehrssicherheit . Dennoch blitzt es seither ohne Unterlass, nicht nur beim Blitz-Marathon , – im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen allein durch die Polizei 2,1 Millionen Mal im Jahr 2015. Hinzu kommen die Aufnahmen der kommunalen Radaranlagen. Die Gegner der Radargeräte haben illegal aufgerüstet: Warngeräte für das Auto und reflektierende Folien für das Nummernschild sollen vor Bußgeld, Punkten in Flensburg und Führerscheinentzug schützen.