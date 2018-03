Range Rover SV Coupé (2018): Alle Infos — 06.03.2018 Handgefertigtes Luxus-SUV-Coupé Exklusiver geht es kaum: Der Range Rover SV Coupé wird 999 Mal von Hand hergestellt – ganz nach den Wünschen der zukünftigen Besitzer. AUTO BILD hat alle Infos!

Bis auf die Motorhaube und einen Teil der Heckklappe sind alle Karosseriebleche neu gezeichnet worden.

Fünfliter-Benziner mit 565 PS



Marktstart, Preis und Innenraum



Je nach eigenen Vorlieben haben Vorder- und Rücksitze die gleiche Farbe oder sind unterschiedlich bezogen.

Autor: Katharina Berndt

Land Rover zeigt auf dem Autosalon in Genf den Range Rover SV Coupé . Der Zweitürer ist besonders exklusiv: Denn das Auto wirdund ist auflimitiert. Bis auf die Motorhaube und den unteren Teil der Heckklappe sind alle Karosseriebleche neu konzipiert und aus Aluminium hergestellt. Rahmenlose Fenster, ein großes Panoramadach und elektrisch schließende Türen sind natürlich serienmäßig. Das Fahrwerk wurde fürs SV Coupé neu abgestimmt, um das SUV dynamischer zu machen. Zudem wurde das Auto. Ab 105 km/h senkt es sich um weitere 15 Millimeter ab. Das sorgt für bessere Stabilität, weniger Luftwiderstand und soll den Verbrauch senken.Derleistetund sorgt für einenund. Auf die Straße bringt die Leistung einevon ZF mit Drehregler und Schaltwippen am Lenkrad. Typisch für Range Rover wird die Kraft permanent an alle vier Räder übertragen. Zu den insgesamt sieben Fahrmodi zählen die Programme Dynamik, Schlamm und Felsenkriechen. Neben den Fahrleistungen liegt das Augenmerk klar auf Luxus und Individualisierung. Es gibt über hundert Lackfarben, verschiedene Zweifarblösungen, bei denen das Auto konturiert wird, oder die Option, sich den Wunschfarbton mischen zu lassen.Serienmäßig sind die Sitze im Range Rover SV Coupé mit besonders weichem, im Rautenmuster gestepptem Leder bezogen. Außerdem bietet Land Rover verschiedene Oberflächen im Innenraum, zweifarbige Sitze, Kontrastnähte, Stickereien auf den Kopfstützen sowie Gravuren auf den Türgriffen und Einstiegsleisten an. Der Range Rover SV Coupé kommtund. Serienmäßig sind fünf Jahre Garantie und fünf Jahre kostenloser Service, bei dem auch neue Wischerblätter, Bremsscheiben und -beläge abgedeckt werden.