Kraftpaket: Der SVR schafft 280 km/h Spitze – ob ein SUV das können muss, bleibt eine offene Frage.

Die Tachonadel sprintet auf der 1,8-Kilometer-Geraden bis auf 150, ehe die Steilkurve kommt. Aber das sind ja Meilen – gut 240 km/h sagt unsereinem schon mehr. Die Frage, ob es artgerechte Haltung ist, wenn man Rundenzeiten in einem Schwer-SUV zu optimieren sucht, das in der höchsten Stellung seiner Luftfederung quasi im Storchenschritt auch Baumstämme überklettern oder 45° steile Freitreppen erklimmen kann, stellt sich nicht. Denn beides zaubert ein Lächeln in die Mundwinkel, und es ist beeindruckend, wie die 575 Pferdchen unter der Carbonhaube losgaloppieren, wenn man dem Kompressor-V8 "pedal to the metal" befiehlt. Trotzdem erfasst man die Faszination eines Autos, das wirkt wie die technische Umsetzung des unbescheidenen Wunsches "Ich will ALLES, und zwar SOFORT" nur zum Teil, wenn man sich auf die schiere Motorgewalt und die damit erreichbare Performance beschränkt.