Range Rover Velar Sport Coupé (2017): Vorschau — 03.02.2017 Der X6 von Land Rover Land Rover bringt ein SUV-Coupé auf Basis des Range Rover Sport. Der Velar soll gegen BMW X6 und Mercedes GLE Coupé antreten. Erste Infos!

Das Range Rover Sport Coupé soll Gelände- und Sportwagen in einem sein.

Auch eine SVR-Version ist geplant



Autoren: Michael Gebhardt, Jan Götze

Land Rover arbeitet an einem SUV-Coupé. Während die Konkurrenten fast alle ein dynamisches SUV in Coupéform im Angebot haben, hat Land Rover als Erfinder des SUVs mit dem Evoque Cabrio bisher lediglich das erste SUV-Cabrio am Start. Das soll sich mit dem Range Rover Velar ändern, der auf dem Autosalon Genf 2017 (9. bis 19. März) seine Premiere feiert.Positioniert wird der Velar oberhalb des Evoque. Der Viertürer basiert auf der IQ-Plattform von JLR, auf der auch der Jaguar F-Pace aufbaut. Die Konkurrenten heißen BMW X6 und Mercedes GLE Coupé . Dank Alukarosserie soll das Leergewicht unter 2000 Kilogramm sinken – und damit unter dem der Mitbewerber liegen. Als Antrieb sind die aus Jaguar F-Pace und Range Rover Sport bekannten Motoren vorgesehen. Allradantrieb ist ebenso serienmäßig wie eine Achtstufenautomatik. Später will Range Rover einen Plug-in-Hybrid anbieten, dessen Verbrauch im Mix bei unter drei Litern je 100 Kilometer liegen soll.Ebenfalls geplant ist eine SVR-Version mit mindestens 550 PS. Konzipiert ist das Range Rover Sport Coupé als Viersitzer. Ob sich die beiden hinteren Passagiere unter der stark abfallenden Dachlinie ducken müssen, werden wir spätestens 2017 sehen. Das Coupé soll dann zu Preisen ab etwa 70.000 Euro erhältlich sein.