Range Rover Velar SVR (2018): Erlkönig — 03.05.2017

Am Heck lassen sich ein wuchtigerer Dachkantenspoiler und ein verbreiterter Heckdiffusor erahnen.

Velar SVR mit dem V8 aus dem Range Rover Sport SVR?



AUTO BILD rechnet mit rund 500 PS aus einem V8-Benziner.

Autor: Andreas Huber

Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben den Prototyp des kommenden Range Rover Velar SVR am Nürburgring erwischt. Die Sportversion des neuen SUVs ist bei den Testfahrten zwar noch stark getarnt, offenbar halten sich die Unterschiede zum in Genf vorgestellten Velar aber in Grenzen: AUTO BILD vermutet größere Lufteinlässe an der vorderen Stoßstange, um den Luftdurchsatz für einen stärkeren Motor zu gewährleisten. Am Heck lassen sich ein wuchtigerer Dachkantenspoiler und ein verbreiterter Heckdiffusor erahnen. Auch eine größer dimensionierte Bremsanlage liegt nahe. Im Cockpit werden Sportsitze für ausreichend Halt sorgen und gleichzeitig das Leistungs-Upgrade unterstreichen.Auch über die Motorisierung darf noch spekuliert werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommt die Sportvariante des Velar den Fünfliter-V8 aus dem Range Rover Sport SVR spendiert – dort leistet die Maschine 550 PS und 680 Nm Drehmoment. Damit der Velar SVR seinem großen Bruder nicht das Wasser abgräbt, könnte die Leistung etwas geringer ausfallen. AUTO BILD rechnet mit rund 500 PS. Das bisher stärkste Aggregat im Velar ist ein V6-Benziner, der es auf 380 PS und 450 Nm bringt. Wie die SVR-Version des Velar klingt, zeigt ein Video von Entwicklungsfahrten mit dem Prototyp auf der Nordschleife:Da der Basis-Velar erst im Sommer 2017 auf den Markt kommt, dürfte der SVR nicht vor 2018 starten.