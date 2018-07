Ranking: Autos mit dem größten Laderaum

Das Mercedes E-Klasse T-Modell schluckt mächtige 1820 Liter. Und muss sich trotzdem hinten anstellen.



Die Größe des Laderaums ist für viele Autokäufer eine wichtige Kategorie. Klar, wer viel transportiert, braucht Platz. Verschiedene Fahrzeugkonzepte mit großem Kofferraum stehen zur Wahl: Kombi SUV und Van. Doch welcher ist der Lademeister? Ein Blick in die AUTO BILD-Testdatenbank hat die Top-25-Lademeister unter den getesteten Fahrzeugen der Jahre 2016 bis 2018 zutage gefördert. Darunter sind klassische Raumwunder wie das Mercedes E-Klasse T-Modell. Dabei gibt es einige Wagen, die den Stuttgarter Riesenkombi in Bezug aufs Ladevolumen überflügeln. Zwar schluckt das 2016 getestete Modell maximal 1820 Liter. Das reicht in dieser Liste aber nur für Platz 22. Ganz anders das Model X: Teslas Elektro-SUV schafft es mit seinen zwei Kofferräumen fast bis an die Spitze.