Ranking der Drehzahlkönige — 17.10.2017 Die Autos mit der höchsten Drehzahl Sie begeistern mit brachialer Kraft und irrem Sound: Autos, deren Motoren schwindelerregende Drehzahlen erreichen. Hier kommen 25 Modelle, die Fahrfreude und Hörgenuss garantieren!

Ein kleiner Honda lehrte die Konkurrenz das Fürchten



Hohe Drehzahlen stehen für Fahrspaß und Hörvergnügen gleichermaßen - zumindest für Genuss-Fahrer. Ein Audi R8 V10 Plus oder ein Porsche 911 GT3 RS (s. Video) begeistern nicht nur mit brachialer Kraft und schier nicht enden wollendem Drehvermögen. Sie verwöhnen das Ohr mit einer Sinfonie aus Bellen, Brüllen und Sprotzeln. Nicht umsonst spitzt ein ganzer Landstrich rund um Ferraris Zentrale in Maranello jedes Mal die Ohren, wenn ein neuer V12 das Werksgelände verlässt und hinter der ersten Biegung bis in die 9000 Umdrehungen hinaufschreit. Ja, klar: Mega-Dreher sind eine aussterbende Gattung. Moderne Turbos und Benzindirekteinspritzer sind einfach günstiger, verbrauchen weniger und verlangen nach weniger Wartung. Dafür sorgen sie aber auch nicht für die gleiche Gänsehaut.In den späten 60er Jahren war die Welt eine andere. Da konnte ein nach Drehzahl gierender Vierzylinder noch eine Revolution auslösen. So geschehen, als Honda den S800 in Europa auf den Markt brachte. Der zierliche Sportwagen holt 67 PS aus 800 Kubikzentimetern Hubraum, läuft 160 Sachen Spitze und dreht fröhlich bis 9500 Touren. Das soll der Legende nach nicht nur einen Rollenprüfstand in die Knie gezwungen haben. Es hat Honda unbezahlbares Prestige auf dem europäischen Markt eingebracht und angeblich sogar Porsche dazu bewogen, einen S800 einer Konkurrenzanalyse zu unterziehen.AUTO BILD hat krasse Drehorgeln zusammengetragen, um ihnen mit dieser Geschichte so etwas wie ein Denkmal zu setzen. Dabei sind die bereits erwähnten Wagen, aber auch Überraschungen wie Renault Clio Gordini R.S. und Mazda MX-5 . Auch hier geht es rauf bis 7000 Touren. Und konstruktionsbedingt darf natürlich der Mazda RX-8 nicht fehlen, dessen Wankelmotor maximal 9000 Runden pro Minute dreht.