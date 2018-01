Ranking: Die stärksten Autos nach Literleistung — 18.01.2018 Die Könige der Literleistung Eine echte Meßgröße für Autopower ist die Literleistung, gemessen in PS pro Liter Hubraum. AUTO BILD zeigt, welche Renner die meiste Kraft aus Hubraum saugen.

Der mächtige Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse spielt nicht vorn mit in der Riege der Literleistungs-Giganten!

Hubraum und Leistung sind zwei wichtige Kategorien, um die Stärke eines Wagens einzuschätzen. Setzt man aber beide zueinander ins Verhältnis, ergibt sich die Messgröße Literleistung, die es ebenfalls in sich hat. Schließlich gibt die Hubraumleistung Aufschluss darüber, wie effektiv die Konstrukteure eines Autos den Hubraum eines Motors in PS ummünzen. Und so mag der Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse zwar 1200 PS aus seinem W16 mit acht Litern Hubraum ziehen. Damit ist der schnelle Franzose ein Leistungsgigant, doch in der Kategorie PS pro Liter gar nicht so außergewöhnlich. Er muss sich sogar kleinen Kraftzwergen geschlagen geben, wie dem aktuellen Honda Civic Type R. Der Japaner holt flotte 320 PS aus seinem nur zwei Liter großen Turbomotor und kommt so auf eine Literleistung von 160 PS! Das sind zehn mehr als die 150 PS/Liter beim Bugatti Veyron. Die Könige in diesem Ranking holen sogar über 200 PS aus einem Liter Hubraum!