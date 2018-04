S

ie heben mächtige Stahlteile, voll beladene Container oder ganze Schiffe: Die Gabelstapler von Kalmar, Hyster, Hoist und Co sind Spezialisten für ganz schwere Aufgaben im Bergbau oder in Häfen. Schon der Kleinste Stapler wuchtet mächtige 48 Tonnen bis zu zehn Meter weit in die Höhe. Der Stärkste unter den folgenden zehn Kandidaten ist breiter als zwei Geländewagen, lang wie eine Stretchlimousine und wiegt fast so viel wie ein halbes Haus.