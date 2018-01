Ranking: Neuwagen bis 10.000 Euro — 16.01.2018 Billiger geht es nicht! Neuwagen unter 10.000 Euro? Die gibt es! Ob als Stadtflitzer oder Sparmobil, die Auswahl ist groß. Diese Billigheimer gibt es auf dem Automarkt!

Die Stadtflitzer und ihre Stärken



Viele Kleinstwagen punkten mit vernünftiger Ausstattung und guter Qualität.

Von Lada und Dacia gibt's für kleines Geld viel Auto. Allerdings hapert es manchmal an Komfort und Sicherheit.

er einen Neuwagen für weniger als 10.000 Euro sucht, der wird auf dem deutschen Automarkt durchaus fündig. Es stehen einige Modelle zur Auswahl, vor allem wieselflinke Stadtflitzer und für den kleinen Geldbeutel konzipierte Sparmobile.sind Autos wie die Konzernbrüder VW Up, Seat Mii und Skoda Citigo, die PSA-Geschwister Peugeot 108, Citroën C1 und der baugleiche Toyota Aygo oder der Renault Twingo. Sie alle sind zumindest in der Version mit drei Türen und Basisausstattung für weniger als 10.000 Euro zu haben – wobei Ausstattung und Verarbeitung für den Preis relativ hochwertig sind. Auch der Opel Karl, der neue Kia Picanto und der etwas gewachsene Ford Ka+ mischen in der Liga der Stadtflitzer mit., beispielsweise aus dem Hause Dacia oder Lada , sind dagegen in der Regel eher rudimentär ausgestattet. Wer nach Premium-Materialien sucht, der ist hier fehl am Platz – bei manchem Billigauto hapert es sogar an der Sicherheit. Dafür bieten Dacia Sandero, Lada Kalina und andere Billigheimer aber viel Auto für sehr wenig Geld – sogar ein Kombi oder ein Kastenwagen mit reichlich Platz für die ganze Familie sind für das Budget von 10.000 Euro ohne Weiteres zu haben.