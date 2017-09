Ranking: Spurtstarke, günstige Gebrauchte — 14.09.2017 Günstig und schnell bis 20.000 Euro Schon für 20.000 Euro gibt es eine Menge leistungsstarker und sprintstarker Autos. Hier kommen die 30 stärksten Gebrauchten von Audi S3 bis VW Golf R!

Grell und schnell: Ford Focus ST mit 250 PS, nur drei, vier Jahre alt. Geht in 6,5 Sekunden auf Tempo 100.

Mégane R.S., Polo R WRC oder Audi S4: Gibt's alles!



Mit geblähten Nüstern durchs Gelände: Der Subaru Impreza WRX STi ist kultig wie kräftig.

Schnell unterwegs zu sein, ohne dass es gleich die Welt kostet: Solche Autos gibt es zuhauf in der AUTO BILD Gebrauchtwagenbörse. Zum vergleichsweise überschaubaren Preis warten jede Menge potente Autos für maximal 20.000 Euro, die häufig deutlich über 200 PS haben, nicht älter als sechs Jahre sind, mit maximal 150.000 Kilometern auf der Uhr. Scheckheftgepflegt! Um die Suche weiter einzugrenzen, dürfen die in Frage kommenden Autos für den Spurt auf Tempo 100 maximal sieben Sekunden brauchen.Die Ausbeute: 30 Modelle, die Spaß machen! Unter den spurtstärksten Gebrauchten bis 20.000 Euro finden sich neben den üblichen Verdächtigen auch einige Überraschungen. Klar, VW Golf GTI und R, Ford Focus ST Opel Astra OPC und VW Scirocco R sind mit dabei. Nicht unbedingt auf dem Zettel und zum Teil für weniger als 20.000 Euro zu haben sind das Hyundai Genesis Coupé (von 0 auf 100 in 6,2 Sekunden), den Mazda3 MPS mit Hutze (6,1 Sekunden) oder das wilde Renault Mégane TCe 265 Coupé R.S. (6,0 Sekunden). Oder wie wäre es mit einem der 2500 gebauten VW Polo R WRC, die 2012/13 gebaut wurden? Einige davon sind nun wieder auf dem Markt, manche kosten tatsächlich weniger als 20.000 Euro. Gleiches gilt auch für den Nippon-Flitzer Nissan 370Z , den Audi S4 oder auch den starken BMW 135i: Groß ist die Auswahl nicht, aber es gibt durchaus Exemplare, die im Budget bleiben.Manche sportliche Gebrauchte wurden von ihren Vorbesitzern hart rangenommen und sind entsprechend abgerockt. Schauen und hören Sie deshalb bei der Probefahrt besonders genau hin und führen Sie das Auto idealerweise einem Fachmann zum Check vor. Besondere Vorsicht ist anzuraten bei getunten Rennern!