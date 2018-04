Rapido 604 F: Wohnmobil-Test

Der L-förmige Grundriss bietet nicht nur viel Bewegungsraum in der Küche, sondern auch eine Menge Platz zum Arbeiten.

Was zuerst auffällt, ist der große, beinahe quadratische (86 x 90 Zentimeter) Tisch, der sich zudem klappen (plus 260 Euro), verschieben und in der Höhe verstellen lässt. Drumherum warten bequeme, hell bezogene Sitzbänke. Bis zu sechs Personen werden hier satt, ohne kuscheln zu müssen. Der 604 F bietet alle Voraussetzungen, damit das passen kann. Die L-Küche ist grandios: Etwa 170 und 100 Zentimeter messen die Arbeitsflächen, und das bei 58 Zentimeter Tiefe – da hält manches Apartment nicht mit. Die drei Flammen des Herds liegen unter einer Glasabdeckung, ebenso die Spüle in der Ecke. Das schafft zusätzliche Flächen. Dazu passt der optionale Backofen (plus 630 Euro) natürlich bestens, genau wie der üppige Dometic-Kühlschrank mit 134 Liter Inhalt plus 12 Liter großem, herausnehmbarem Froster. Superpraktisch: die Dunstabzugshaube (im Paket Select, plus 1990 Euro), die Papierrollenhalterung unterhalb der Hochschränke und die Steckdosen in der Ecke, die neben 230 Volt auch Strom für USB-Stecker liefern. Das schmale Bord rechts fasst nicht nur Gewürze, sondern gibt auch indirektes Licht. Sehr schön. Schon der Zugang zum Inneren ist angenehm. Die Aufbautür sitzt, dem Grundriss folgend, recht weit hinten, da für jedoch so tief, dass der 604 F auf eine ausfahrbare Trittstufe verzichten kann. Hilfreich ist auch, dass die Zentralverriegelung die dritte Tür abschließt und öffnet. Sein Bad trägt der 604 F in der linken hinteren Ecke. Eine Faltwand schützt Spiegel und das Klappwaschbecken beim Duschen. Nervig dagegen ist, dass die Schiebetür leicht klemmt und während der Fahrt offenbleiben muss.