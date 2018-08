R

apper Tupac Shakur starb vor 20 Jahren bei einer Schießerei in einem Auto. Der Todes-BMW steht seit über einem Jahr beim US-Händler Celebrity Cars zum Verkauf. Doch keiner möchte den 750 iL haben. "Wir haben viele Interessenten und Angebote. Aber keines dieser Angebote war hoch genug, den Wagen zu verkaufen", sagte der Chef des Autohauses gegenüber BILD (Bezahlinhalt). Man hätte schon knapp 770.000 Euro geboten bekommen, aber abgelehnt.Grundsätzlich sei man bereit, das Fahrzeug auch unter dem Verkaufspreis (rund 1,3 Millionen Euro) abzugeben. Die Schmerzgrenze soll jedoch oberhalb der Millionengrenze liegen, für die Fans anscheinend viel zu teuer. Durchaus verständlich: So wechseln gebrauchte 7er dieser Generation (E38) auch schon für unter 10.000 Dollar den Eigner. Zudem hat der Wagen schon umgerechnet 145.000 Kilometer auf dem Tacho und viele Vorbesitzer. Der BMW soll aber komplett restauriert sein. Laut Händler sind die Spuren des Attentats aber immer noch in der Tür zu sehen.