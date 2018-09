G

leich vier Mal war ein 19-jähriger Fahranfänger am Mittwoch (26. September 2018) auf der A7 in Hamburg viel zu schnell unterwegs. Er raste mit 140 km/h statt der erlaubten 80 in Höhe Volkspark durch eine Baustelle , schlängelte sich laut Polizeibericht im Elbtunnel "nach rechts und links durch andere Fahrzeuge hindurch" und beschleunigte dann – immer noch im Elbtunnel – auf Tempo 150 statt der erlaubten 80 km/h. Später fuhr er mit 194 km/h in eine weitere Baustelle, in der maximal Tempo 100 erlaubt ist. Als das Limit auf 60 km/h herabgesetzt wurde, habe der Mercedes-Fahrer mit Tempo 160 trotz durchgezogener Linien mehrmals die Fahrspuren gewechselt, bevor er schließlich von der Autobahn gelotst und angehalten werden konnte.