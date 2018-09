S

onntag, 10:20 Uhr in Essen: Eigentlich wollten die Beamten den Fahrer eines silbernen Opel Astra Caravan nur wegen seiner unsicheren Fahrweise kontrollieren – doch aus einer Routinehandlung wurde schnell eine spektakuläre Verfolgungsjagd! Denn statt anzuhalten ignorierte der Mann die Stoppsignale der Polizisten, gab Gas und raste ungehemmt durch die Essener Innenstadt. Die Streife nahm die Verfolgung auf, jagte den Raser über fünf rote Ampeln, mehrere Fußgängerüberwege, vorbei an Stoppschildern und in falscher Richtung um einen Kreisverkehr. Sogar über einen Bürgersteig fuhr der Opel-Raser. Kurz danach war seine Flucht allerdings schnell beendet – da krachte er auf der Gegenspur in ein Polizeiauto