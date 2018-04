Ratgeber: Gebrauchtwagenversicherung

R

und 22.000 Euro kostet auf Mobile.de der durchschnittliche Gebrauchtwagen. Wer so viel Geld auf den Tisch legt, will auf Nummer sicher gehen. Das Problem: Beim Autokauf von Privatpersonen gibt's in der Regel keine Garantie . Anders sieht es beim professionellen Händler aus: Der muss ein Jahr Gewährleistung bieten. Und häufig gibt er sogar noch eine Gebrauchtwagengarantie zusätzlich mit auf den Weg. Im Prinzip super, aber Gewährleistungspflicht und Garantieversicherung lässt sich der Profi-Verkäufer natürlich bezahlen. Und so sind Autos aus privater Hand in der Regel günstiger als der Wagen vom Händler. Wer privat kauft, kann sich eine Versicherung einfach dazukaufen. Solche Policen heißen zum Beispiel "MotorComfort-Versicherung" oder "Garantie Direkt". Sie gibt's im Internet, und abschließen kann sie jeder Autokäufer, selbst wenn der Kauf schon länger zurückliegt. Was die Police abdeckt, unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter. Die Kosten für den Schutz belaufen sich auf 200 bis 400 Euro pro Jahr.