Ratgeber Winter-Inspektion — 11.12.2017 Winter-Check fürs Auto Keine Angst vor dem Winter – Autos kommen mit allen Witterungsverhältnissen klar. Vorausgesetzt, die Wartung wurde nicht vernachlässigt.

Kälteprüfstrom: Er wird von der Werkstatt gemessen, zeigt den Ladezustand der Batterie.

Frostschutz: Vorsicht, Messen im frisch gefüllten Ausgleichsbehälter ergibt falsche Ergebnisse.

Bernd Volkens Fazit Ob Motoröl oder Scheibenklar. Wer an der Tankstelle bemerkt, dass Flüssigkeiten fehlen, zahlt schnell den doppelten Preis für die Chemie. Am preiswertesten ist der Kauf beim Discounter. Große Gebinde sparen am meisten.

m Winter gefriert nicht nur das Wasser in den Straßenpfützen, auch ein Auto kann einfrieren: Das Wasser im Wischwasserbehälter, Kondenswasser im Motoröl oder ein zu hoher H2O-Anteil im Kühlkreislauf. Bei Minusgraden ist ein schlecht gewartetes Fahrzeug frostgefährdet. Wie es mit der technischen Winter-Fitness des eigenen Pkw steht, erfahren Schrauberlaien am einfachsten bei einer Inspektion in der Werkstatt Kombinieren Sie möglichst den Wechsel von Sommerreifen auf Winterreifen mit einem kurzen Wintercheck für Ihr Auto. So können Sie ganz einfach eine verschleppte Wartung nachholen lassen. Vieles lässt sich aber auch selbst machen. Hier kommen die wichtigsten Punkte, an die Sie dabei denken sollten. Scheinwerfer , Heizung und weitere elektrische Verbraucher lassen sie im Winter Extra-Arbeit verrichten. Kommt dazu noch viel Kurzstrecke, reicht die Leistung der Lichtmaschine nicht mehr zum Nachladen der Batterie. Ergebnis: Der Stromspender wird immer schlapper, versagt irgendwann seinen Dienst, und der Motor springt nicht mehr an. Wird der Akku tief entladen, geht er kaputt.Hier hilft nur die Stromspende mit einem Ladegerät oder eine längere Fahrt, um nachzuladen.Ladegerät – kostet rund 30 Euro beim Autozubehör-Händler – und Überbrückungskabel (ab 15 Euro).Reicht der Frostschutzanteil im Kühlmittel nicht aus, kann der Wasserkreislauf des Motors einfrieren, teure Schäden drohen. Aber auch bei Plusgraden ist Frostschutz als Korrosionsschutz nötig. Vorsicht: Bei der Wahl des Frostschutzmittels auf die Herstellerfreigabe achten. Eine Mischung mit ungeeigneten Mitteln kann den Kühlkreislauf beschädigen.Mit einer Frostschutzspindel den Gefrierpunkt der Kühlmittels prüfen, notfalls ergänzen.Frostschutzspindel (ab sechs Euro); Frostschutz (ab fünf Euro im Zubehör).Wer im Winter mit Sommerreiniger in der Scheibenwaschanlage fährt, riskiert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Gerade Fahrten auf matschigen Autobahnen können mit verdreckter Scheibe schnell im Blindflug enden. Im schlimmsten Fall nehmen Wasserbehälter und -pumpe Schaden.Im Herbst den Sommerreiniger verbrauchen und durch Winterzusatz ersetzen. Wischwassermischung auf minus 20 Grad einstellen.Winter-Scheibenreiniger aus dem Zubehörhandel (ab drei Euro).