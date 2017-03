Rekord auf dem Nürburgring: Bestzeiten — 06.03.2017 Lamborghini: Neuer King am Ring? Der neue Lamborghini Huracán Performante soll die Zeit des Porsche 918 Spyder auf der Nordschleife pulverisiert haben. Mit Video!

Laut Lamborghini ist der Huracán Performante der neue König der Nordschleife. Der Supersportler habe bereits am 5. Oktober 2016 mit Marco Mapelli hinterm Steuer eine Fabelzeit für Serienfahrzeuge abgeliefert: 6:52,01 Minuten soll der Huracán Performante für die 20,832 Kilometer lange Strecke gebraucht haben, verkündet der Hersteller und liefert gleich ein Video von der schnellen Runde mit. Der Performante, der auf dem Autosalon Genf 2017 (9. bis 19. März) präsentiert wird, setzt auf aktive Aerodynamik, mehr Leistung als der normale Huracán und weniger Gewicht. Wird die Rundenzeit offiziell bestätigt, dann unterbietet der Italiener den bisherigen Rekordhalter Porsche 918 Spyder um satte fünf Sekunden. Der Porsche durchquerte die "grüne Hölle" im Jahr 2013 mit 6:57 Minuten. Die Konkurrenz scharrt schon mit den Hufen: Koenigsegg will mit dem One:1 angreifen, und auch der neue GT2 RS könnte den Titel für Porsche zurückerobern.Und noch eine weitere Rekordzeit von der berühmten Nordschleife des Nürburgrings: Der VW Golf GTI Clubsport S düste im Dezember 2016 mit Rennfahrer Benjamin Leuchter am Steuer in 7:47,19 Minuten durch die Grüne Hölle – nach VW-Angaben so schnell wie noch kein anderer Fronttriebler. Bei acht Grad Außentemperatur und idealen Bedingungen verbesserte der limitierte Clubsport S seine eigene vorherige Marke aus dem Mai 2016 demnach um rund zwei Sekunden. Hier gibt's die Rekordhatz im Video:Noch deutlich schneller als der 310 PS starke Power-Golf war ein Mercedes-AMG GT R . Mit Vierliter-V8-Biturbo, 585 PS und Hinterradantrieb jagte er in 7:10,92 Minuten über die Nordschleife. Ein klasse Einstand für das neue AMG-Topmodell, allerdings nicht schnell genug, um die Bestmarke in der Kategorie "Serienfahrzeuge mit weltweiter Straßenzulassung" zu steigern.Auch Pagani Huayra ließ auf dem Nürburgring mächtig die Muskeln spielen. Mit lautem V12-Getöse, einer Fahrt wie auf Schienen und vor allem mächtig Speed düste der italienische Supersportler auf einer Testfahrt durch die Grüne Hölle. Zu sehen war ein Huayra BC (benannt nach dem ersten Pagani-Kunden Benny Caiola) mit 800 PS im 6,0-Liter-Biturbo von AMG, 1000 Nm Drehmoment, sequenziellem Siebengang-Getriebe, einem aktiven Differenzial und Hinterradantrieb. Sein Ziel: der Rundenrekord auf der legendären Nordschleife und damit der Schubs des Porsche 918 Spyder vom Thron. Ob's gelang? Schwer zu sagen. Eine offizielle Zeit gibt es nicht. Gegen den Italiener sprechen 87 fehlende PS, für ihn 425 Kilogramm weniger auf den Rippen.Als bislang drittbeste Zeit für Serienautos auf der Nordschleifen gelten die 6:59,73 Minuten eines weiteren Stiers. Ein Lamborghini Aventador 750-4 "super Veloce" raste am 18. Mai 2015 mit Marco Mapelli hinterm Steuer und vor allem 750 PS in einem 6,5-Liter-V12-Mittelmotor unterm Blech über die Nordschleife. Auf Platz vier folgt eine echte Supercar-Legende: der Nissan GT-R Nismo . 550 Serien-PS reichten "Godzilla" am 30. September 2013 für 7:08,679 Minuten, diverser Modifikationen im Motorraum und am Fahrwerk sei Dank. Am Lenkrad saß der GT1-Weltmeister von 2011, Michael Krumm. Den Gumpert Apollo Sport steuerte der Vilsbiburger Florian Gruber am 13. August 2009 in genau 7:11,57 Minuten durch die grüne Hölle. Dadurch rutschte ein legendäres US-Car aus den Top Five: Eine Dodge Viper II ACR (2010) mit Dominik Farnbacher und 608 PS an Bord fuhr am 14. September 2011 eine Zeit von 7:12,13 Minuten. Ganz klar zu definieren ist die Liste der Besten allerdings nicht: So kursierten um die Corvette Z06 (mit C7-Paket) gleich zwei Gerüchte um Fabelzeiten (7:08,678 Min. im Juli 2015 und gar 6:59,13 Min. im Januar zuvor), die jedoch bislang nicht verifiziert wurden.