Rekordfahrt: 1000 Kilometer im Tesla — 10.08.2017 Model S stromert 1000 Kilometer Italienische Tesla-Besitzer knackten mit einem leicht modifizierten Model S die 1000-Kilometer-Marke. Tesla-Grnder Elon Musk gratulierte via Twitter!

1078 km - 669.83 miles with Tesla ModelS 100D in a single charge by Tesla Owners Italy-Ticino-San Marino #teslarecord pic.twitter.com/DvQw16V0wo — Tesla Owners Italia (@TeslaOwnersIT) 3. August 2017

CEO Elon Musk meldet sich bei Twitter



Officially verified as the first production electric car to exceed 1000km on a single charge! Congratulations Tesla Owners Italia!! https://t.co/r8fFZIFEP2 — Elon Musk (@elonmusk) 5. August 2017

1000 Kilometer im Elektroauto mit nur einer Batterieladung! Was sonst nur extrem sparsame Diesel mit einer Tankflung schaffen, ist in Italien jetzt einem Tesla Model S gelungen. Fnf Mitglieder eines Tesla-Clubs taten sich zusammen, um die magische Marke zu knacken. Nach 29 Stunden Fahrt bei einem geschtzten Tempo von rund 40 km/h war die Aufgabe vollbracht. War dabei Mogelei im Spiel? Laut Guardian war ein Notar vor Ort, der den Deckel fr den Ladeport versiegelte. Mit Spritsparreifen, ausgeschalteter Klimaanlage und dem Autopiloten gelang die Fahrt, die den bisherigen Rekord aus Belgien um 177 Kilometer bertraft.Auch Tesla-Grnder und CEO Elon Musk meldete sich ber den Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort und beglckwnschte die Italiener zu ihrer Dauerfahrt. Er hatte bereits in der Vergangenheit behauptet, dass das Model S mit spezieller Bereifung etwa 1000 Kilometer weit komme. Laut offiziellen Angaben von Tesla schafft das Model S mit der 100-kWh-Batterie rund 594 Kilometer.