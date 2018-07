(dpa/mas) Mit einem düsengetriebenen Bobby-Car will der Extremsportler Dirk Auer aus Groß-Gerau Anfang August einen neuen Weltrekord aufstellen. Sein umgebautes Kinderspielzeug wird dabei von drei Turbinen mit insgesamt rund 180 PS angetrieben. Am kommenden Sonntag (5. August 2018) geht es nach letzten Tests nach Bottrop. Dort will Auer dann den aktuellen Weltrekord auf einem Bobby-Car knacken. Laut Auer liegt der bei 108 Stundenkilometern. Er will 180 km/h schaffen. Mindestens.

Schub wie bei einem Rennmotorrad

180 km/h will Extremsportler Dirk Auer mit seinem düsengetriebenen Bobby-Car fahren. Mindestens. Die Basis für seinen Rekordversuch ist ein ganz normales, handelsübliches Bobby-Car, in das Auer den Düsenantrieb eingebaut hat. Sogar die quietschende Hupe ist noch am – freilich modifizierten – Lenker erhalten. Über den Korpus hat Auer eine Carbonhülle gezogen, damit die Hitze etwas abgeschirmt wird. Die Turbinen sind so genannte BF300 Triebwerke mit insgesamt 105 Kilogramm Schub und 180 PS. "100 Kilo Schub bei 100 Kilo Gewicht, das sind Verhältnisse wie bei einem Rennmotorrad, wenn nicht noch besser", sagt Auer. Ein Triebwerk ist direkt am Bobby-Car verbaut, zwei weitere an Armhaltungen montiert.

Kurz vor dem ersten Start wirkt Auer beim Test hoch konzentriert. Mit einem Helfer betankt er zunächst die Turbinen. 1,5 Liter Kerosin oder Diesel pro Düse passen hinein. Dann entlüften die beiden die Leitungen und legen die Tanks in einen Rucksack. Den schnallt sich Auer auf den Bauch. Über einen Regler kann er Gas geben und die Geschwindigkeit etwas kontrollieren. Dann kniet er sich hinter das ehemalige Rutscheauto, um alle Schläuche und elektrischen Verbindungen anzuschließen. Kein leichtes Unterfangen in einer extra verstärkten Leder-Motorrad-Kluft an einem sehr heißen Sommertag. Auer rinnt der Schweiß von der Stirn. Dann der Start: Alle Turbinen starten auf einmal. Sollte eine nicht anspringen, kann Auer per Hand nachhelfen. Am Ende der Straße bremst er jedoch nur mit seinen Füßen. "Die Schuhe kann ich nach einem Versuch wegschmeißen", sagt er.

So viele Verletzungen wie Rekorde