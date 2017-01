Renault Alpine (2017): Vorschau — 27.01.2017 Cayman auf Französisch Die Serienversion der neuen Alpine ist fast fertig. AUTO BILD hat einen neuen offiziellen Teaser zur Aerodynamik und Erlkönigfotos!

Ende 2017 steht die neue Alpine für rund 55.000 Euro beim Händler.





Sondermodell der Serienversion bereits bestellbar



Autor: Peter R. Fischer

News von Alpine : Kurz vor dem Autosalon Genf 2017 (9. bis 19. März) zeigt der Sportwagenhersteller einen neuen Teaser zum Thema Aerodynamik. Die Alpine kommt ohne großen Heckflügel oder anderes spektakuläres Leitwerk aus. Zu erkennen ist ein vollverkleideter, flacher Unterboden, der in einen Diffusor mündet.Außerdem vollzieht ein Erlkönig im Schnee derzeit Kältetests. Trotz Tarnung ist sehr gut zu erkennen, dass das Serienfahrzeug die Grundform der 2016 gezeigten Studie übernimmt. Größenmäßig liegt die Neuauflage der Alpine auf dem Niveau eines Audi TT . Angetrieben wird der Zweisitzer von einem Vierzylinder mit Turboaufladung (vermutlich mit 1,8 Litern Hubraum), der die Alpine in weniger als 4,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen soll. Das spricht für eine Leistung von rund 270 PS – genaue Daten nennt Alpine bislang jedoch noch nicht. AUTO BILD vermutet, dass der französische Flitzer ein Leergewicht von nur 1000 Kilo haben dürfte.Das Serienmodell ist bereits in einer Sonderauflage bestellbar! Die sogenannte "Première Edition" ist auf 1955 Exemplare limitiert (1955 steht für das Gründungsjahr der Marke Alpine), Auslieferung ist Ende 2017. Messepremiere könnte in Genf sein. Die Vorbestellung läuft über eine App , die auf der Homepage von Alpine zum Download bereitsteht. 2000 Euro sind dann fällig, der Gesamtpreis liegt bei 55.000 bis 60.000 Euro. Das Design der Alpine Vision soll zu 80 Prozent dem Produktionsmodell entsprechen. Es überführt die klassischen Formen des A110 von 1962 in die Gegenwart.