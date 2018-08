Renault Arkana (2018): Kaptur Coupé, Motor, SUV, Kaptur Coupé

Renault hat mit dem Kaptur Coupé vor allem Russland und die asiatischen Märkte im Visier.

Der Arkana bleibt auf jeden Fall keine Studie, die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben nämlich in Spanien bereits einen Prototyp auf Testfahrt erwischt. Die Motorenpalette würde bei den deutschen Kunden vermutlich nicht gut ankommen – den Antrieb übernehmen höchstwahrscheinlich zwei Vierzylinder ohne Turboaufladung, mit 114 bzw. 143 PS. Der stärkere Motor kann optional an eine Wandlerautomatik mit nur vier Stufen gekoppelt werden, ebenfalls optional gibt es Allradantrieb . Das Kaptur Coupé soll 2019 in Russland auf den Markt kommen und wird in der Nähe von Moskau vom Band laufen. Die Franzosen planen aber, das neue Modell später auch in anderen Ländern zu produzieren und zu verkaufen. Vor allem die asiatischen Märkte haben sie im Visier. Ob es auch Coupé-Versionen der hierzulande angebotenen SUV-Modelle geben wird, hat Renault noch nicht verraten.