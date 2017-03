Renault Espace IV: Gebrauchtwagen-Test — 27.03.2017 Sieben auf einen Streich Im Renault Espace werden bis zu sieben Passagiere zu Raumreisenden. Schon ab 2000 Euro gibt es die vierte Modellgeneration. Ein risikoloser Kauf?

E

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Renault Espace

Heute Familienausflug, morgen Umzug – kein Problem



Willkom­men im französischen Space­shuttle: futuristi­sches Cockpit mit Panorama-Windschutzscheibe im Espace.

Renault

Espace

Technische Daten: Renault Espace IV Motor Vierzylinder-Turbodiesel/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 je Zylinder/2 Hubraum 1955 cm³ Leistung 110 kW (150 PS) bei 4000/min Drehmoment 340 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 194 km/h 0–100 km/h 11,8 s Tank/Kraftstoff 83 l/Diesel Getriebe/Antrieb S Sechsgang mechan./Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4661/1894/1819 mm Kofferraumvolumen 456-3050 l Leergewicht/Zuladung 1990/620 kg

Kurven mag der Espace nicht so gerne



In schnell gefahrenen Kurven geht es den Insassen wie in einer Nussschale im Sturm: Die Sitze bieten kaum Seitenhalt.

1300

Espace

Espace

Renault Espace

Gebrauchtwagen-Test Renault Espace IV zur Galerie

Lars Busemann Fazit Wer entspannt mit der ganzen Familie durch Raum und Zeit gleiten möchte, fühlt sich im Espace schnell zu Hause. Den anfälligen Dreiliter-Diesel lässt man ebenso beim Händler stehen wie den V6-Benziner (hoher Verbrauch). Eine frische HU bürgt für intakte Achs- und Lenkgelenke.



r ist die Raum-Revolution auf Rädern: 1984 begründete der Renault Espace die Klasse der modernen europäischen Vans. Bis zu sieben, teils herausnehmbare Sitze machen den großen Gallier zum Verwandlungskünstler. Die vierte Generation baute Renault von 2002 bis 2014, dreimal wurde das Raumschiff in dieser Zeit überarbeitet (2006, 2010, 2012).Schon das Einsteigen weckt Reiselust: Fahrer und Beifahrer thronen auf komfortablen Sesseln und blicken durch die riesige, von schmalen Säulen gerahmte Panorama-Windschutzscheibe auf das Verkehrsgeschehen. Dabei kommt das Gefühl auf, eine Raumfähre zu steuern: Das geschwungene Cockpit mit mittig angeordneter Digitalanzeige und die seitlichen Bediensatelliten für die Heizungs- und Klimaregelung könnte man sich auch in einem Spaceshuttle vorstellen. Der Passagierbereich präsentiert sich dabei ausgesprochen wandlungsfähig: heute Familienausflug, morgen Umzug mit Waschmaschine und Kühlschrank. Alles kein Problem. Die fünf Einzelsitze gleiten auf Schienen hin und her. Sie lassen sich prima ausbauen und machen denextrem variabel. Mit einer Einschränkung: Wer sieben Sitzplätze und einen nutzbaren Kofferraum benötigt, muss zum 4,86 Meter langen Grand Espace greifen. Zwar gab es den 4,61 Meter kurzen Standard-wie unseren Testwagen vom Autohus in Bremen optional auch mit sieben Sitzen. Doch sind diese eingebaut, passt nur noch ein Blatt Papier zwischen hinteren Sitz und Heckscheibe. Ein weiterer Wermutstropfen ist das Gewicht der Sitze: Ein halber Zentner pro Stück bedeutet, dass der Fahrer beim Siebensitzer 125 Kilogramm in fünf Etappen in die Garage oder den Keller schleppen muss.Leichtfüßiges Talent zeigt der 150 PS kräftige Zweiliter-Diesel mit serienmäßigem Partikelfilter: ein angenehm leiser und drehmomentstarker Motor . AbTouren schiebt er den Zwei-Tonnen-Koloss gleichmäßig an. Das passt gut zum komfortablen Franzosen, der beim Fahren eine angenehm relaxte Stimmung erzeugt. Das ist gut so, denn auf Kursänderungen reagiert derträge wie ein Supertanker. Das Lenkgefühl ist weich. Die Federung vermittelt ein gutes Komfortgefühl, doch in schnell gefahrenen Kurven geht es den Insassen wie in einer Nussschale im Sturm. Da die Sitze kaum Seitenhalt bieten, schwankt der Oberkörper nach links und rechts – eine Seefahrt, die ist lustig ... Entspannt, aber dennoch zügig mit den Liebsten gen Horizont cruisen, das beherrscht der