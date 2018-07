D

ie AUTO BILD-Erlkönigjäger haben in Spanien den Prototyp eines Kaptur Coupé auf Testfahrt erwischt. Nein, das K am Anfang des Modellnamens ist kein Tippfehler: Der Kaptur wird nämlich nur auf dem russischen Markt vertrieben und hat technisch wenig mit dem westeuropäischen Captur gemeinsam. Das SUV basiert auf der gleichen Plattform wie der Dacia Duster und nicht – wie der Captur – auf dem Kleinwagen Clio. Deshalb ist das russische Modell auch deutlich größer und reicht längenmäßig sogar eher an das Kompakt-SUV Kadjar heran.