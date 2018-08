Das abfallende Heck lässt den Erlkönig wie einen Mini-X4 wirken.

Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben in Spanien bereits einen Prototyp der Coupé-Version auf Testfahrt erwischt. Die Motorenpalette würde bei den deutschen Kunden wahrscheinlich nicht gut ankommen – deshalb übernehmen zwei Vierzylinder ohne Turboaufladung den Antrieb, mit 114 bzw. 143 PS. Der stärkere Motor kann optional an eine Wandlerautomatik mit nur vier Stufen gekoppelt werden, ebenfalls optional gibt es Allradantrieb . Mit seinem voluminösem Heck wirkt das Kaptur Coupé wie ein geschrumpfter BMW X4. Trotz der starken Tarnung lässt es sich an seiner Front aber eindeutig als Renault identifizieren. Ob es auch eine Coupé-Version vom hierzulande angebotenen Captur geben wird, hat Renault noch nicht bekannt gegeben.