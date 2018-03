Renault Zoe: Gebrauchtwagen-Test — 16.03.2018 Gebrauchter Renault Zoe im Check Die Unsicherheit nimmt weiter zu: Was kann man in Zukunft eigentlich noch fahren? Elektroautos wie den Renault Zoe bestimmt. AUTO BILD checkt den Stromer im Gebrauchtwagen-Test.

Mindestens 69 Euro Akkumiete pro Monat

150.000 Kilometer absolvierte AUTO BILD-Leser Kai von Häfen mit seinem Renault Zoe.

Technische Daten: Renault Zoe Motor Synchron-Elektromotor Batterietyp Lithium-Ionen Leistung 65 kW/88 PS) Drehmoment 220 Nm Höchstgeschwindigkeit 135 km/h 0-100 km/h 12,8 s Batteriekapazität 22 kWh Reichweite (gemessen) 142 km Getriebe/Antrieb Eingang/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4085/1730/1562 mm Kofferraumvolumen 338–1225 l Leergewicht/Zuladung 1465/478 kg

Die Reichweite bleibt hinter den Werksangaben zurück

Die Reichweite kann im Alltag zum Prolem werden: Oft sind nur knapp über 100 Kilometer drin.

Kosten Unterhalt Testverbrauch 16,8 kWh/100 km CO2 0 g/km Inspektion 150-350 Euro Haftpflicht (13)* 383 Euro Teilkasko (15)* 87 Euro Vollkasko (17)* 484 Euro Kfz-Steuer steuerbefreit Ersatzteilpreise** Elektromotor 3254 Euro Steuergerät Elektromotor 867 Euro Querlenker vorn 261 Euro Radsatz (Michelin Energy E-V) 439 Euro Kondensator Klimaanlage 561 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 693 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 338 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Autor: Malte Büttner

as Geräusch erinnert an eine alte Straßenbahn. Beim Anfahren und Abbremsen ist kurz eine Art Gong-Ton zu hören. Der Sound der Zukunft? Fünf Jahre ist es nun her, dass Renault sich mit dem Zoe anschickte, das erste massentaugliche Elektroauto anzubieten. Die Plattform des Clio sollte genügend Raum bieten, damit vier Erwachsene angenehm Platz finden.Der Akku sollte mit 22 kWh groß genug sein, um eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern zu realisieren. Zudem gehört er beim Zoe nicht zum Fahrzeug, sondern muss dazugemietet werden. So wurde ein Einstiegspreis von 21.700 Euro möglich. Nicht wenig für einen Kleinwagen, aber eine Kampfansage für ein Elektroauto. Hinzu kommen, je nach Fahrleistung, mindestens 69 Euro Akkumiete im Monat. Um diese Kosten gegenüber einem herkömmlichen Verbrenner zu amortisieren, hilft nur fahren. AUTO BILD-Leser Kai von Häfen hat es gemacht und legte mit seineminnerhalb von drei Jahren 100.000 Kilometer zurück. Mittlerweile sind mehr als 150.000 Kilometer zusammengekommen, ein Ende ist nicht abzusehen. Probleme gab es keine, nur etwas Verschleiß wie Bremsklötze und Achsgelenke.Auch ein weißer, der zwei Jahre einen Dauertest in der Redaktion absolvierte, ließ fast nur Fans zurück. Doch am Ende kam er trotz aller Sympathien auf gerade mal 25.000 Kilometer. Und genau da liegt das Problem desund anderer E-Autos: Die Reichweite bleibt im Alltag weit hinter den Werksangaben zurück, im Winter kann sie je nach Belastung auf unter 100 Kilometer sinken. Ein Wert, bei dem jeder Fahrer eines Benziners längst mit Schweißperlen auf der Stirn die leuchtende Reservelampe anstarrt. Der anschließende Tankvorgang dauert je nach Ladegerät zwischen viereinhalb und acht Stunden. Städtern, die ohne privaten Stellplatz auskommen müssen, bleiben nur öffentliche Stationen zu höheren Stromtarifen. Doch auch wennfahren Planung und Kalkulation voraussetzt, es macht Spaß, leise und mühelos durch die Stadt zu wieseln – und ist zukunftssicher. Fahrverbote dürfte er nie zu befürchten haben. Wen stört es da, dass er nach Straßenbahn klingt?