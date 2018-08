Renault Zoe/Smart EQ fortwo/VW e-Up: E-Autos im Test

Mit Batterie ins Büro, also pendeln mit dem Elektromobil – Renault Zoe, Smart EQ fortwo und VW e-Up zeigen in unserem Vergleich, wie gut das schon klappt.

E s war das erste Mal. Und es ist noch gar nicht so lange her. Nach 25 Berufsjahren und gefühlt mehreren Tausend Anfragen der Art "Welches Auto soll ich kaufen?", brachte meine Sandkastenfreundin Brita mich dennoch kurz aus der Fassung. "Welches Auto soll ich kaufen, also E-Auto?" Einen Moment lang dachte ich an Kurzschluss und die Auskunft "Gar keins", konnte den Blackout aber verhindern. Denn je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer zeichnete sich die Antwort ab: "Warum eigentlich nicht!"

100 Kilometer Reichweite sind die Mindestanforderung

Kleine Stromer im Vergleich: Smart EQ fortwo, Renault Zoe und VW e-Up taugen auch zum Pendeln. Dazu müssen Sie wissen, dass Brita bei Lübeck wohnt. Schickes Einfamilienhaus, im Carport neben dem Dienstwagen ihres Mannes ein kleiner Corsa. Der bringt Brita zur Arbeit kurz vor den Toren Hamburgs, 50 Kilometer hin und 50 Kilometer wieder zurück. Klappt prima. Lässt sich aber auch gut mit einem Elektroauto erledigen, oder? Spannende Frage, die zu dieser Geschichte führte. Welcher Stromer schafft es, Britas Bedürfnisse wirklich zu befriedigen? Oder allgemeiner: Wie viel E-Mobil braucht ein Pendler zum Glücklichsein? Drei Kandidaten haben wir für Brita und ihre Pendlerkollegen ausgewählt. Alle mit sauberem Elektroantrieb, volksnah und nicht überkandidelt wie etwa ein Tesla , sonst aber grundverschieden.

Mit 35.900 Euro langen die Franzosen richtig zu

Vollwertig: Der Zoe fordert kaum Kompromisse, was sich Renault aber auch gut bezahlen lässt.

Klein, wendig und am günstigsten: der Smart EQ fortwo – die ideale Besetzung für Singles ohne Anspruch auf Firmenparkplatz. Ausdauernd, geräumig, dafür aber auch am teuersten: der Renault Zoe mit 41-kWh-Akku – ein ernst zu nehmender Zweitwagen für Familien. Und genau zwischen diesen beiden Elektro-Minis positioniert sich schließlich der VW e-Up – trifft der kleine Wolfsburger damit am Ende womöglich die goldene Mitte? Im Selbstversuch haben wir die Antworten herausgefahren. Nach Ermittlung von Verbrauch und Reichweite sowie dem Check der Ladezeiten können wir jetzt guten Gewissens Empfehlungen aussprechen – nicht nur für Brita.