Rettungaktion von Tesla-Fahrer auf Autobahn A9 — 16.02.2017 Musk feiert deutschen Tesla-Helden Auf der A9 stoppte ein Tesla-Fahrer ein führerloses Auto mit seinem Model S. Tesla-Chef Musk lobt die Aktion und will die Reparaturkosten übernehmen!

der A9

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ — Elon Musk (@elonmusk) 15. Februar 2017

it einem beherzten Bremsmanöver aufin Bayern ist der Fahrer eines Tesla Model S zum Helden in den sozialen und anderen Medien geworden. Nun gab es bei Twitter sogar Lob von höchster Stelle: Tesla-Chef Elon Musk bekam in den USA Wind von der aufsehenerregenden Geschichte und lobte den 41-jährigen Münchner für dessen Zivilcourage und das "Opfern" der schnittigen Elektro-Limousine. Mehr noch: Musk versprach dem Retter in einem zweiten Tweet auch, Tesla werde dem Besitzer die Kosten für die Reparatur des Model S erstatten.Was war passiert? Manfred Kick hatte am 13. Februar 2017 auf der A9 bei Garching-Süd einen führerlosen VW Passat bemerkt, der mit ca. 30 km/h an der linken Leitplanke entlangschlittert. Dessen Fahrer hatte einen Kreislaufkollaps erlitten und war dabei bewusstlos geworden. Der 41-Jährige ließ den Passat nach einem Überholmanöver von hinten auf seinen Tesla auffahren, brachte ihn dadurch zum Stehen und leistete anschließend mit weiteren Zeugen erste Hilfe . Der 57 Jahre alte Fahrer konnte gerettet und in eine Klinik gebracht werden.Die Feuerwehr München attestierte dem Retter in ihrem Bericht "unglaubliche Courage", dieser gab sich jedoch bescheiden. Ihm sei der Schaden an seinem Fahrzeug "erst mal Wurst" gewesen, so der München laut einem Bericht der " Süddeutschen Zeitung ". Die Kosten wären im Übrigen dem Bericht zufolge von der Versicherung des kollabierten VW-Fahrers übernommen worden – hätte sich nicht Musk höchstpersönlich eingeschaltet.