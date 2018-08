W

ährend Deutschland 2018 gegen eine Wespenplage kämpft, hat der Besitzer dieses Chevrolet El Camino aus Ohio (USA) ein ganz anderes Problem: In seinem Pick-up hat sich ein Hornissenvolk eingenistet! Das Ergebnis ist ein mannsgroßes Nest, das sich unter dem Dachhimmel und über die komplette Lehne des Fahrersitzes erstreckt. Ein Schädlingsbekämpfer hat gefilmt, wie er das Nest entfernt und das Video ist eindeutig nichts für Insektenphobiker! Denn die Behandlung mit einem Insektizid scheucht die Hornissen auf und macht sie aggressiv. Dank spezieller Kleidung kann der Fachmann das Nest aber entfernen, ohne gestochen zu werden – nur sein mitgebrachter Müllbeutel ist für ein Nest in dieser Größe eindeutig zu klein. Die Aktion sollte man allerdings nicht nachmachen – Hornissen stehen in Deutschland unter Naturschutz.